Újra elképesztően magasak a magyarországi áramárak az esti órákban

A holnapi, szerdai nap estéjére rendkívül magas, 610 eurós nagykereskedelmi áramár alakult ki Magyarországon, miután az elmúlt napokban is sorozatosan nagyon magas, 500 euró feletti árak voltak jellemzőek a kánikula visszatérése mellett.

Ma este 7 és 9 óra között, azaz az esti fogyasztási csúcs idejére 517-519 eurós nagykereskedelmi áramárak alakultak ki a magyar áramtőzsdén, előtte tegnap este 8-9 óra közöttre 530 eurós volt az ár. Így tehát az újabb hőhullám idején az esti órákban megint rendkívül magasak az árak, ahogy a júliusi hőhullám idején is megfigyelhettük.

Forrás: HUPX

Az ukrajnai energetikai infrastruktúrát hétfő óta ért újabb súlyos orosz támadások most valószínűleg nem emelték a magyar nagykereskedelmi árakat a HUPX-en, inkább csökkentették, mert most az ukrán áramhálózat szenvedett súlyos károkat, így sok helyen a villamosenergia elszállítása is gondot okoz az országban, így a magyar export is csökkenhetett.

Amint minapi gondolatébresztő elemzésünkben levezettük: a magas ártüskéket bizonyára jelentősen lefelé szoríthatná, ha a merev rezsicsökkentési rendszer mellett a lakosság érdekeltté lenne téve, hogy az áramfogyasztása egy részét, például a légkondicionáló berendezéseket, illetve az elektromos autótöltést a nap más szakaszára irányítsa át. Emellett nyilván a vállalati szektor áramkereslet-áthelyezése is lefelé tudná szorítani az árakat, ha ezt a műszaki-termelési adottságok lehetővé, az energiakereskedelmi szerződések pedig ösztönzővé tennék.

