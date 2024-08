Figyelmeztetést küldött a Kreml az orosz gáz európai vásárlóinak és Kijevnek is

Komoly károkat okozna az orosz vezetékes gáz megmaradt európai vásárlóinak az, ha Kijev továbbra se lenne hajlandó arra, hogy az év végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződést meghosszabbítsa, igaz lenne kerülőút Törökországon át, de ezzel Ukrajna elveszítené a tranzitdíjat – küldött figyelmeztetést az ukrán vezetésnek és a gázvásárlóknak is Dmitrij Peszkov. Az orosz elnöki szóvivő arra is rámutatott, hogy az orosz vezetékes gázt kiszámíthatóbban és olcsóbban tudnák megvenni az európai felek Ukrajnán át, mintha például amerikai cseppfolyósított földgázt vennének. Az európai gázpiaci, gázellátási kérdésekről is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek itt érhetők el