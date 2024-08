Rengeteg napenergiát pazarolnak el naponta a magyarországi cégek a hanyagság miatt

A hazai napenergia-piac meghatározó szereplője az elmúlt évtizedben több, mint 1000 napelemes rendszert tervezett és épített meg Magyarországon: több száz vállalkozás is használja ezeket a rendszereket, és ezen tapasztalatok alapján lát rá a cég a nem kellő gondosság miatti energiapazarlásra.

Felhívják a figyelmet arra, amit a Portfolio a minap részletesen megírt, miszerint már 500 MW feletti az SCTE-k beépített teljesítménye Magyarországon.

Megjegyzik: iparági tapasztalatok alapján átlagosan 20, esetenként akár 30–40 százaléka is kárba vész a megtermelhető energiának amiatt, hogy a cégek elmulasztják az okos megoldások, energiamenedzsment eszközök beépítését, és így leszabályoznak az inverterek, hiszen ezek a rendszerek nem táplálhatnak fel a közcélú hálózatra.

Ez azt jelenti, hogy például a déli, napsütéses órákban az 500 MW-os teljesítmény mellett a 20%-os veszteség egy órán keresztül 100 MWh energiaveszteséget jelent, „amelyből egy kisváros lakosságának éves energiafogyasztása fedezhető lenne” – mutatnak rá.

Úgy fogalmaznak: a felesleg jelentős része hasznosítható lenne energiamenedzsment-rendszerekkel, illetve hő- és villamosenergia-tárolási megoldásokkal, de a magyar cégek többsége – nyugat-európai társaikkal ellentétben – nem él ezekkel a lehetőségekkel.

Iványi Csaba, a Green Geo Kft. kereskedelmi igazgatója mindezek alapján arra mutat rá: „„A jövő egyértelműen arról szól, hogy mennyire tudjuk hatékonyan felhasználni a helyben megtermelt energiát. A digitalizáció – okos mérés, analitikai szoftverek – segítségével ma már részletesen megismerhetők a fogyasztási mintázatok. Azoknál a vállalkozásoknál, ahol okos mérés segítségével optimalizálják a termelési folyamatokat, például a műszakokat a napelemes termeléshez igazítják, jelentősen akár 20-40 százalékkal is többet használhatnak fel a megtermelt energiából, mint mérések és optimalizálás nélkül”.

Emlékeztet a közlemény arra is, hogy nemcsak okos méréssel javítható a napelemek által megtermelt energia felhasználásának aránya, hanem különféle tárolási megoldással is. Egyelőre kevesen élnek vele, pedig az energiatöbblet hasznosításának fajlagosan a legköltséghatékonyabb módja, ha a villamosenergiát hőenergiaként (melegvízként) tárolják el. A rendszer működését egy okosmérő segíti, amely folyamatosan monitorozza az energiafelhasználást: ha a termelés magasabb, mint az aktuális fogyasztás, az energia automatikusan melegvízként hasznosul.

Szintén jelentősen, 20–30 százalékkal csökkentheti az energiaveszteséget, ha a termelési csúcsok idején a cég a felesleget elektromos autókba tölti – jegyzik meg. Megfelelő automatizmusokkal egy teljes vállalati autóflotta töltése intelligensen menedzselhető a járművek száma, hatótávolsága, futásteljesítménye, használati ideje alapján, és összehangolható a napelemes rendszer termelésével. Egy átlagos méretű vállalati napelemes rendszerrel 4–5 autó töltését is el lehet látni.

Rámutatnak arra is, hogy ugyancsak gyerekcipőben jár a hazai cégek körében az akkumulátoros energiatárolás, pedig alkalmazásukkal az önfogyasztás aránya lényegesen, 25–40 százalékkal is növelhető. A technológia kiforrott, és a korábbinál lényegesen gyorsabban megtérülő beruházásról van szó, hiszen csak az elmúlt egy évben 60 százalékkal csökkent az akkumulátorcellák ára. Ma már sok esetben egy energiatárolóval szerelt rendszer jobb pénzügyi eredményeket hoz, mintha az adott vállalkozás anélkül telepítene napelemeket. 2024-től társasági adókedvezmény is igénybe vehető az energiatárolós beruházások költségeinek 30 százalékáig. A tárolási megoldások ráadásul lehetővé teszik további megújuló kapacitások építését is.

