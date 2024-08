Orvosi kamara: el kell halasztani a fővárosi ügyeleti rendszer bevezetését

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) közleményben jelezte, hogy aggályai vannak a fővárosi ügyeleti rendszer október 1-jén tervezett bevezetésével kapcsolatban, és azt javasolja, hogy a rendszer indulását halasszák el. Az új ügyeleti rendszer célja, hogy javítsa a betegellátást Budapesten, azonban a MOK szerint több komoly problémát is felvet – derül ki a Népszava cikkéből.

A MOK szakértői szerint az új rendszer nem veszi kellőképpen figyelembe a háziorvosok és házi gyermekorvosok magas átlagéletkorát és egészségi állapotát. A háziorvosok jelenlegi leterheltsége, amelyet a 101 betöltetlen fővárosi praxis is tovább növel, szintén problémát jelent. A tervezett rendszer a háziorvosok munkaterhét növelheti, ami már most is kritikus szinten van.

A MOK már augusztus elején benyújtott egy alternatív ügyeleti modellt, amelyet a szakmai szervezetek és a budapesti háziorvosok 78%-a támogatott, de az Orbán-kormány csak ponton vette figyelembe a javaslatokat. Annyit emeltek át, hogy a gyermekek ellátását gyermekorvosok végezzék, és bevezetnek egy-egy állandó ügyeleti pontot a Duna két oldalán, valamint egy közterületi halottvizsgálati egységet.

A kamara szerint viszont problémás lehet, ha az ügyeleti rendszer miatt a délutános rendelési idő 16 órakor fejeződik be, a munkából hazatérő fővárosiak számára nehezebb hozzáférést biztosít az alapellátáshoz.

A MOK közleménye szerint az új ügyeleti rendszer előnyeit és hátrányait is figyelembe kell venni, valamint annak bevezetése előtt biztosítani kell a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. A kamara hangsúlyozza, hogy a háziorvosok alapvető feladata az egészségügyi ellátás alapját képező szolgáltatások biztosítása, és hogy a rendszer nem okozhatja a betegek ellátásának romlását.

A Magyar Orvosi Kamara javasolja, hogy a tervezett október 1-jei bevezetést halasszák el, amíg a szükséges feltételek nem biztosítottak.

A kamara szerint a biztonságos betegellátás érdekében a szakmai szervezetekkel együttműködve kell kidolgozni a rendszer végleges formáját.

