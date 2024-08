Erős üzenet jött Magyarországnak az ukrán tranzitcég vezérétől: minél hamarabb le kell válni az orosz olajról és gázról

Nagyon fontos üzenetet küldött Olekszij Csernisov, az ukrán tranzitszállításokra is rálátó állami Naftogaz igazgatótanácsának elnöke pénteken a Bloombergnek, miután az ukrán elnöki tanácsadó jelezte: év végével leállítják a Barátság II. kőolajvezetéken az orosz olajszállítást Magyarország, Szlovákia és Csehország felé, illetve 2025-től nem szállítanak orosz gázt se. Csernisov azt üzente, hogy év végéig még teljesítik az orosz olaj- és gáz tranzitjával kapcsolatos szerződéseket, de "minden lehetséges módon" hozzá fognak ahhoz járulni, hogy az érintett uniós országok minél gyorsabban leváljanak az orosz energiahordozókról. Időközben a cseh energiabiztonsági nagykövet azt mondta: őket már nem érinti, ha év végével leáll a Barátság II., mert úgyis meg tudják oldani máshogy a beszerzéseket.

Amint tegnap megírtuk: személyesen találkozott Pozsonyban Robert Fico szlovák miniszterelnök és Olekszij Csernisov, és új beszállítókról, illetve szállítási megállapodásokról egyeztettek az energiaellátás biztonsága érdekében. Mindez azután történt, hogy a Lukoilt ért ukrán szankció miatt Szlovákia esetén júliusban 92%-ra ugrott az orosz Tatnyeft részesedése az orosz olajimportból, Magyarország esetén 76%-ra, és ez

az egyetlen orosz cégtől való komoly függési helyzet augusztusban is így maradhatott.

Pénteken robbant a hír, hogy Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó jelezte: év végével leállítják a Barátság II. kőolajvezetéken a szállításokat, és nem fogják újrakötni az év végével lejáró orosz-ukrán gáztranzit szerződést sem.

Mindezek apropóján a Bloomberg pénteken írásban megkereste az ukrán állami Naftogazt, ahonnan Csernisov nevében az alábbi üzenet jött: "Határozottan cáfolom a szállítás leállításáról szóló pletykákat." Ezzel tehát azt tagadta, hogy már most leállították volna a szállításokat.

Erős üzenetként úgy folytatta:

a Naftogaz továbbra is teljesíti a jelenlegi gáz- és olajszállítási szerződésekben vállalt kötelezettségeit, bár "minden lehetséges módon" hozzájárul az európai energiaellátás minél gyorsabb diverzifikációjához.

Végül emlékeztetett rá, hogy ennek jegyében a minap "sikeres" tárgyalásokat folytatott a szlovák kormány képviselőivel, és nagy energetikai cégek vezetőivel.

A fentiek azt jelentik, hogy az ukrán tranzitcég idén év végéig még teljesítené az orosz gáz tranzitját Ukrajnán át, ha arra például a szudzsai gáztranzit állomás körüli harci cselekmények lehetőséget adnak. Emellett a még hatályban lévő orosz olajszállítási szerződéseket is teljesíteni akarják. A néhány hónapja távozott szlovák energiaügyi miniszter júliusban, amikor a Lukoil-ügy kipattant, azt állította, hogy a Lukoillal egyébként is csak év végéig él a szlovákai szállítási szerződés. Ha ez igaz, és ha ez a többi orosz olajszállítóval kapcsolatban is igaz, akkor a Naftogaz vezérének üzenete lényegében azt jelzi: az év végével egyébként is lejáró olajszállítási szerződés(eke)t még teljesítik, de az újonnan megkötendő szerződéseket, amelyek 2025-re átnyúlnának, már nem.

