Hamarosan megérkezhet az első szállítmány a majomhimlő elleni vakcinából Kongóba

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezetője pénteken bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) várhatóan "a következő napokban" megkapja az első szállítmányt az majomhimlő (mpox) elleni vakcinákból. A WHO augusztus 14-én globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miután felismerte az mpox-fertőzések új hullámát, különös tekintettel a KDK-ban és a környező országokban terjedő Clade 1b törzsre - számolt be a Deutsche Welle