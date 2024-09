Figyelmeztetnek: tömeges elvándorlást okozhat a kórházakban a kormány új terve

Szerdán egyeztet a kormány az egészségügy munkaszervezését érintő vitatott jogszabálytervezetről az ágazati szereplőkkel. A tervek szerint többet kellene ügyelni és dolgozni az egészségügyi dolgozóknak, miközben a jövedelmük csökkenhet. Több szakszervezet szerint komoly gondot okozhat a jogszabálymódosítás, súlyosbíthatja a munkaerőhiányt, ronthatja a betegellátás színvonalát.

Ahogy arról pár nappal ezelőtt beszámoltunk, nagy változások jöhetnek az egészségügyben a munkaszervezés területén: az eddigi havi kettő helyett akár hatszor is beoszthatnának az orvosokat, szakdolgozókat ügyelni, csökken a pihenőidő, az ebédidőt pedig le kell dolgozni.

A Magyar Orvosi Kamara szerint hatalmas károkat okozhat a jogszabálytervezet, amely szerintük nagyban növelheti a munkaerőhiányt. A kamara jelezte a Belügyminisztériumnak, hogy a jogszabály-tervezetet nem fogadják el, minden eszközzel fel fognak lépni ellene.

A Népszava a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét is megkérdezte a szabályváltozásról, Soós Adrianna elnök szerint pótolhatatlan segítők tűnhetnek el a műtőkből, ha kihirdetik a szóban forgó jogszabályt. Szerinte most is alig lehet kiállítani az ügyeleteket, ráadásul a műtőkben ezalatt is kemény munka zajlik. Az éjszakai műszakokban sem adhatna a jövőben magasabb ügyeleti díjat a munkáltató, mint a délutániakban. Ha ez a változás megtörténik, akkor Soós Adrianna szerint tömegesen hagyhatják el a pályát például a műtéti asszisztensek, betegszállítók, laborasszisztensek. Az ő havi jövedelmükben ugyanis 50 vagy akár 200 ezer forintot is jelent az ügyeleti díj, amelyet most elveszítenének a tervezett szabályozással.

Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) korábbi elnöke szerint a beteghordók többsége ahhoz, hogy meg tudjon élni, a pihenőidejében munkát vállal, burkol, kertet ás, kőműves mellett robotol. Ha még tovább szorongatják, kénytelen lesz váltani és otthagyni a betegtologatást. Elmondta azt is, a munkáltató által elrendelhető ügyeletek megháromszorozásával nemcsak az orvosok érdekérvényesítő képessége csorbul, hanem az orvosok nyugdíjszerző ideje is csökken. Jelentős visszalépésként értékelte azt is, hogy a jövőben beoszthatók lennének többletmunkára a várandósok, a kisgyermeküket egyedül nevelők is. Ha az ügyeletet hétvége vagy ünnepnap követi, akkor már nem járna a dolgozóknak azért pihenőidő. Két ügyelet között eddig 11 órás pihenő járt, most ezt is csökkenthetné 3 órával a munkáltató - sorolta Szabad Zoltán.

A javaslatról az egészségügyért felelős államtitkár, Takács Péter szerda délután kettőtől egyeztet az orvosi, a gyógyszerészi, valamint a szakdolgozói kamarával és a Cser Ágnes vezette MSZ-EDDSZ képviselőivel. A másik két nagy ágazati szakszervezetet, a lapnak is megszólaló FESZ-t és a MOSZ-t nem hívták meg az egyeztetésre.

