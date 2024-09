Földbe állt az ikonikus luxusmárka, ki is dobták a vezető brit részvényindexből

A brit luxus divatház, a Burberry kiesett az FTSE 100-ból, az Egyesült Királyság vezető tőzsdeindexéből szerdán.

A szokásos negyedéves újrasúlyozás során a Burberry az FTSE 100-ból átkerült az FTSE 250-be - közölte az indexszolgáltató FTSE Russell. A luxuscég 15 évet töltött a brit nagyvállalati blue chip indexben. A változások a szeptember 20-i kereskedés záráskor kerülnek bevezetésre, és szeptember 23-tól lépnek életbe.

Az indexből való kiesés újabb csapást jelent a Burberry számára, amelynek részvényárfolyama az elmúlt hónapokban meredek zuhanást szenvedett el, mivel a márka a luxuspiac szélesebb körű lassulása mellett messzebbre nyúló belső problémákkal is küzd.

A részvények idén eddig több mint 53 százalékot estek, az elmúlt 12 hónapban pedig mintegy 70 százalékkal csökkent az értékük. A vállalat jelenlegi 2,34 milliárd fontos piaci kapitalizációja jóval az FTSE 100 többi tagja, valamint az FTSE 250 legjobban teljesítő tagjai alatt van.

A júliusban publikált negyedéves jelentése során a 168 éves vállalat jelezte, hogy ha a közelmúltban tapasztalt kereskedelmi forgalmi szint marad a jövőben is, akkor az idei első félévben működési veszteséget könyvelhet el a cég. A Burberry a profit warning mellett felfüggesztette osztalékfizetését is, illetve a vezérigazgató is lemondott. A vállalat mindhárom fő piacán csökkenő kereslettel küzd: Európában és Amerikában a megélhetési válság sújtja a vásárlókat, míg Ázsiában a gazdasági aggodalmak okoznak problémát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ