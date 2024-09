Jó hírek érkeztek a Moderna majomhimlő elleni vakcinájáról

A Moderna kísérleti majomhimlő elleni vakcinája ígéretes eredményeket mutat - számolt be a MarketWatch

Egy új kutatás szerint a Moderna kísérleti majomhimlő elleni vakcinája hatékonyabb védelmet nyújthat, mint a jelenleg elérhető oltások. A Cell folyóiratban közzétett tanulmány alapján a Moderna mRNA-1769 nevű injekciója főemlősöknél jobban korlátozta a majomhimlő tüneteit és a betegség időtartamát, mint a jelenleg használt módosított Ankara (MVA) típusú vakcina.

A Moderna és az U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases kutatói által vezetett vizsgálatban makákókat oltottak be az mRNS vakcinával, az MVA vakcinával, illetve hagytak oltatlanul, majd kitették őket a majomhimlő egy halálos törzsének. Az eredmények szerint az mRNS vakcinával oltott állatok kevesebbet fogytak, kevesebb elváltozásuk volt, és rövidebb ideig tartott a betegségük.

Az mRNS-vakcinával képesek vagyunk kiválasztani a vírus azon részeit, amelyek a leghatásosabb és leghatékonyabb immunválaszt adhatják

- nyilatkozta Galit Alter, a Moderna virológusa és immunológusa, a tanulmány vezető szerzője.

A majomhimlő terjedése világszerte aggodalmat kelt, különösen az új, gyorsan terjedő 1b kládba tartozó törzs miatt. Jelenleg a Bavarian Nordic MVA vakcinája, a Jynneos engedélyezett a majomhimlő megelőzésére, és ezt használták az Egyesült Államokban a 2022-es járvány során.

A Moderna jelenleg korai stádiumú klinikai vizsgálatot folytat az mRNS-1769 vakcinával az Egyesült Királyságban, amely várhatóan jövőre fejeződik be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images