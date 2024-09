Rossz hírek érkeztek Horvátországból

Az utóbbi hat évtized legmelegebb augusztusán van túl Horvátország - közölte a horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ), amely arra is rámutatott, hogy 1961 óta az ország 16 városában nem mértek ilyen magas hőmérsékletet az év nyolcadik hónapjában, a fővárosban pedig még soha nem volt ilyen meleg.

A naptári ősz vasárnap elkezdődött, ám továbbra is magas, 30 Celsius-fokot meghaladó nappali hőmérsékletről számolnak be Horvátországban. Idén több hőhullám is elérte a térséget, augusztusban pedig még a korábbiaknál is melegebb volt, 16 horvát városban, közöttük Eszéken, Zágrábban, Dubrovnikban és Fiuméban (Rijeka) is hat évtizedes melegrekordok dőltek meg.

Emellett az év első nyolc hónapjában a levegő középhőmérséklete is mindenhol meghaladta az 1991-2020-as időszak átlagát.

Zágrábban először történt meg, hogy a város egyetlen részén sem csökkent az éjszakai hőmérséklet 25 Celsius-fok alá, míg

Dubrovniknál a tenger hőmérséklete döntött rekordot, amikor elérte a 30 Celsius-fokot.

A korábbi rekord két évvel ezelőtt, 2022. július 4-én született, amikor 29,1 Celsius-fokos volt az Adriai-tenger.

A DHMZ előrejelzése szerint ősszel sem várható lehűlés, a szeptember bizonyosan melegebb lesz a szokásosnál nemcsak a tengerparton, hanem az ország középső részén is, és várhatóan októberben és novemberben is az átlagosnál melegebb idő lesz.

Időjárás Magyarországon

A HungaroMet ma reggel arról írt, hogy csúcsérték 31 és 36 fok között várható, így nagy valószínűséggel megdől a napi melegrekord, amelyet még 1948-ban mértek Budatétényben.

Az Időkép időjárás-előrejelzése szerint Magyarországon a klasszikus őszi időjárás még várat magára, hamarosan fokozatos lehűlés veszi kezdetét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images