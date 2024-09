Varga Mihály elárulta, mekkora nyugdíjemelésre készül a kormány

Varga Mihály bejelentette: januárban 3,2 százalékkal emelkedhetnek a nyugdíjak. Ez nem túl jó hír a nyugdíjasoknak a nyugdíjszakértő szerint.

A 2025-ös költségvetésben is biztosítjuk a januári emeléshez szükséges forrásokat, amelynek mértéke az éves várható inflációval megegyezően 3,2% körül alakulhat

- írta Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter.

Pár nappal ezelőtt az Inforádiónak árulta el Varga Mihály, milyen inflácós pályával számol a kormány, most a miniszter leszögezte azt is, hogy 2025-ben ismért ehhez igazítják a nyugdíjemelést.

MIt jelent ez a gyakorlatban?

2024 januárjában az öregségi nyugdíj átlaga 231 ezer forint volt. Ha jövőre ez 3,2%-kal emelkedik, akkor havonta az átlagnyugdíj szintjén az érintettek 7400 forintnyi plusz jövedelemben részesülnek, és ezzel az átlagnyugdíj összege 2025-ben 238.400 forint körül lehet. Ez az egész 2025-ös évre vetítve 89 ezer forintnyi plusz nyugdíj juttatást jelent az átlagnyugdíj esetében.

A költségvetés idén 6010 milliárd forintnyi nyugellátás kifizetését tervezi, ha ez jövőre 3,2%-kal emelkedik, akkor 190 milliárd forintnyi plusz kiadása keletkezik a büdzsének.

Leszakadóban a nyugdíjak

A kormány tavasszal azzal számolt, hogy jövőre 7,6% lesz a dolgozók jövedelmének emelkedése, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjak leszakadása a fizetésektől 2025-ben tovább folytatódik.

Legutóbb erről közölt részletes elemzést Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója és a Portfolio On The Other Hand rovatának rendszeres külsős szerzője. Kiemelte:

a nyugdíjemelés nem garantálja a nyugdíjasok vásárlóerejének (a nyugdíj reálértékének) a tényleges megőrzését.

Elemzésében kiemelte, hogy a nyugdíjasok relatív elszegényedése minden olyan évben elkerülhetetlen, amikor az országos nettó átlagkereset növekedése nagyobb, mint az inflációé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images