Egyre rosszabbul néz ki az elektromos autókhoz elengedhetetlen nyersanyag

Az elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett, aminek a lítiumion akkumulátorokra, és így a lítiumpiacra nézve is negatív implikációi vannak. A UBS elemzői visszavágták az autópiaci keresleti előrejelzésüket, ami alacsonyabb lítium keresletet, és árakat eredményezhet, mindez pedig a lítiumgyártó cégek részvényei számára is rossz hír.

A UBS felülvizsgálta globális autóipari előrejelzését, ennek eredményeit mutatja az alábbi ábra, amelyen gWH-ban van kifejezve az akkumulátor-kereslet várható alakulása. A bank elemzői visszavágták előrejelzésüket, ami a fogyasztói érdeklődés csökkenését és az értékesítés növekedésének lassulását tükrözi, és amint látható, 2030-ig minden évre alacsonyabb kereslettel számolnak, mint korábban. A UBS csapata a korábbihoz képest alacsonyabb személygépkocsi-gyártással számol 2030-ra, és az EV-penetráció csökkenését prognosztizálja, különösen az USA-ban, ahol a visszaeső fogyasztói hangulat és az elnökválasztási kockázatok hatnak negatívan.

Globális EV értékesítés (régi vs. új előrejelzés). Forrás: WoodMac, RhoMotion, vállalati jelentések, UBS

A UBS úgy látja, hogy a következő években a plug-in hibrid (PHEV) autók részaránya növekedni fog az eladásokon belül. Modelljükben a plug-in hibridek arányát 10 százalékkal (átlagosan 30 százalékra) növelték az értékesítési görbén. Mivel a plug-in hibridekben jóval kisebb az akkumulátor, mint az akkumulátoros elektromos autókban (BEV), így a hibridek részesedésének növekedése alacsonyabb átlagos akkumulátorméretet feltételez,

ami negatívan hat a lítiumkeresletre.

Az alábbi ábra mutatja, hogy hogyan alakulhat globálisan a plug-in hibridek részaránya a teljes értékesítésen belül. Korábban a UBS folyamatos csökkenéssel számolt, most azonban úgy látja, hogy 2026-ban tetőzhet a PHEV-k részaránya, majd erről a magasabb bázisról indul el a visszaesés.

Plug-in hibridek részaránya a teljes EV-értékesítésben (régi vs. új előrejelzés). Forrás: WoodMac, RhoMotion, vállalati jelentések, UBS

A fentiek eredményeként a UBS mintegy 10 százalékkal visszavágta a 2030-as lítiumkeresleti előrejelzését.

Globális lítium kereslet (régi vs. új előrejelzés). Forrás: WoodMac, RhoMotion, vállalati bejelentések, UBS

A keresleti oldalon bekövetkező változások miatt a UBS megváltoztatta a lítiumpiaci kereslet-kínálati egyensúlyra vonatkozó előrejelzését is. Most úgy látják, hogy magasabb lesz a piaci többlet, és hosszabb ideig fog ezen a megemelkedett szinten maradni, mint amire korábban számítottak. Megjegyzik emellett, hogy ugyan jelenleg nem figyelhető meg nagymértékű termeléskorlátozás, egyértelmű, hogy az alacsony árak okozta stressz miatt a termelés visszafogására és a növekedési projektek késleltetésére/elhalasztására van szükség.

Mindent egybevetve, az erős kínálat és a lassuló kereslet azt eredményezi, hogy a többlet halmozódik fel a piacon és legalább 2027-ig magas marad. A UBS szerint a visszaesés mértékének és időtartamának megértéséhez egyrészt az afrikai primer lítiumkínálatot, másrészt a kínai primer és feldolgozóipari - integrált és nem integrált - kínálatot kell figyelni a továbbiakban.

Lítium piaci kereslet-kínálati egyensúly (régi vs. új előrejelzés). Forrás: WoodMac, RhoMotion, vállalati jelentések, UBS

A kínálati többlet az egyik legfontosabb oka, hogy az elemzők visszavágták a lítium árára vonatkozó előrejelzésüket.

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a UBS különböző lítiumtermékek (a minimum 6 százalék lítiumoxidot tartalmazó spodumen, a lítium-karbonát, és a lítium-hidroxid) árára vonatkozó előrejelzését. Az évszám mellett látható a régi és az új előrejelzés, a kettő közti különbség (new vs old), a konszenzusos várakozások (cons), illetve a UBS új előrejelzés és a konszenzus közti eltérés (new vs cons).

Egyes termékeknél akár 23 százalékkal is csökkentették előrejelzésüket az elemzők.

Lítiumár-előrejelzés. Forrás: UBS

Az alacsonyabb várható lítiumárak miatt a UBS úgy véli, hogy a lítiumgyártók a korábban vártnál gyengébb profitkilátásokkal rendelkeznek, így visszavágta célárát egy sor lítiumgyártó cégre, és általánosságban alulsúlyozást ajánl a szektorra.

Lítiumgyártókra vonatkozó célárak változása. Forrás: FactSet, UBS

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

