Újra megtorpant a magyar ipar

A júniusi 0,5%-os, biztatónak tűnő havi növekedés után júliusban stagnált az ipari termelés Magyarországon – tette közzé az előzetes adatot a KSH.

Márciusban, áprilisban és májusban is csökkent havi alapon az ipari termelés Magyarországon a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján, így bizakodásra adott okot a július 0,5%-os növekedés, és ezután érkezett az újabb megtorpanásról szóló mai hír. Júliusban továbbra is 3,4%-kal maradt el a magyar ipari termelés a 2021. év átlagától a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján:

A KSH az előzetes ipari termelési adatok közzétételekor csak nagyon kevés információt oszt meg az ágazati folyamatokról, így konkrét számok nélkül most csak annyit tudunk, hogy "a négy legnagyobb súlyú alág közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában csökkent, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában nőtt a termelés volumene." Jövő pénteken, a második becslés közzétételekor már jóval több adatból tudunk majd következtetéseket levonni a magyar ipari termelés júliusi folyamatairól.

A tegnap közzétett júliusi külkereskedelmi statisztika export oldala azt érzékeltette, hogy a külpiaci kereslet továbbra is lanyha, így ez visszahúzza a magyar ipari termelést is; ma ez köszönt vissza a stagnáló havi adatban is.

Éves szinten júliusban 1,3%-kal esett az ipari termelés a nyers adat szerint, munkanaphatástól megtisztítva ez 6,4%-os esést jelent. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2023 júliusában. Az év első hét hónapjában 3%-kal volt kisebb a magyar ipari termelés, mint az előző év azonos időszakában.

