Áttörés jöhet az oroszok és az ukránok között a gáztranzit folytatásáról, ami Magyarországot is érintheti

Áttörés jöhet az oroszok és ukránok között az idén év végén lejáró gáztranzit szerződés ügyében, így jövőre is folytatódhat az orosz gáz szállítása Ukrajnán át - ezt vázolta egy olaszországi konferencia keretében az azerbajdzsáni elnök. Mindez nagy fordulat lenne annak tükrében, hogy az ukrán politikai vezetés folyamatosan azt hangsúlyozza hónapok óta, hogy Ukrajna nem hajlandó a jövő évtől orosz gázt szállítani, csak arra hajlandó, hogy azerbajdzsáni, kazah, vagy egyéb nem-orosz gázt továbbítson. Ha valóban folytatódna az orosz gáztranzit 2025-től Ukrajnában, akkor a magyar-orosz hosszú távú gázszerződések közül az évi 1 milliárd köbméterre vonatkozót nem kellene átterelni a Török Áramlatra a szerződés módosításával.

Ilham Alijev azeri elnök optimistán nyilatkozott az Oroszország és Ukrajna közötti gáztranzit-tárgyalások kilátásairól a Reuters tudósítása szerint. A politikus az olaszországi Cernobbióban megrendezett TEHA Fórumon fejtette ki véleményét pénteken délután, ahol üzletemberek és politikai döntéshozók gyűltek össze a geopolitikai és gazdasági kilátások megvitatására.

A bizakodó nyilatkozat főként annak fényében fontos, hogy az Európai Unió és Ukrajna is felkérte Azerbajdzsánt, hogy segítse elő a tárgyalásokat Oroszországgal az év végén lejáró gáztranzit-megállapodásról. Az orosz gáz ukrajnai tranzitja főként Ausztria, Szlovákia és Magyarország számára fontos kérdés, ezekkel az országokkal még él a hosszú távú orosz gázszállítási szerződés.

A három országra Alijev is utalt, amelyek számára még fontos az orosz gáz. Emellett azonban azt is hangsúlyozta, hogy az orosz gáztranzit azért is fontos, hogy az ukrán elosztóhálózat ne omoljon össze.

Úgy fogalmazott: "Mi csak támogatni akarjuk ezeket az országokat és Ukrajnát is, mert ha a tranzit leáll, Ukrajna gázelosztó rendszere teljesen megbénul."

Az azerbajdzsáni elnök összességében bizakodóan nyilatkozott az orosz-ukrán tranzitszerződés újrakötéséről szóló tárgyalások legutóbbi fordulójáról.

Úgy gondoljuk, hogy van tere az áttörésnek, de valószínűleg korai lenne még részletekbe bocsátkoznom

- mondta Alijev.

Az azeri elnök arra is utalt, hogy tíz olyan országból, ahova azeri gázt exportálnak, hét az EU tagja, és jelenleg is három uniós taggal tárgyalnak gázvásárlásról.

Arról, hogy egyre több térségi országba jut azeri gáz, éppen a napokban írtunk:

