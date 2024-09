Kritikus szintre ütötték a legnagyobb kriptoeszközöket a jen szárnyalása mellett

A vártnál gyengébb pénteki amerikai munkaerőpiaci adatok a gazdaság lassulására utaltak, amely a részvénypiacokon esést, a japán jennél a kamatkülönbözetre játszó pozíciók további zárását okoztak pénteken, és ezzel párhuzamosan jókora esés alakult ki a legnagyobb kapitalizációjú kripto eszközökben is. A bitcoin, az ethereum és a solana is kritikus zónába esett, amelyről szombaton megpróbáltak kicsit emelkedni.

Az amerikai munkaerőpiaci adatok a gazdaság lassulását támasztották alá, egyesek a recessziós veszélyek erősödése miatt továbbra is számíthatnak 50 bázispontos szeptember 18-i vágásra a Fedtől, de az árazások alapján nagyobb még az esélye, hogy ez 25 bázispontos lesz. Ezzel együtt a részvénypiacokon jelentős esések alakultak ki a péntek esti zárásig, az S&P 500 index például közel 2%-kal 5400 pontig esett.

Ezzel párhuzamosan a japán jen is újra jócskán erősödött, az augusztus elején megjárt 142 alatti zónát tesztelte a dollárral szemben. A jent fűti a japán jegybank újabb jelzése a kamatemelések folytatásával kapcsolatos elkötelezettségéről. A jen erősödése arra utal, hogy ismét tömegesen záródhatnak azok a kamatkülönbözetre játszó pozíciók, amelyekből világszerte kockázatosabb eszközöket, vagy magasabb kamatozású pozíciókat finanszíroztak a befektetők.

A kockázatosabb eszközök közé tartoznak a kripto eszközök, és a fentieket igencsak megérezték a pénteki napon is. A bitcoin például péntek éjjel 52500 dollár közelébe szakadt, majd 54 ezer dollár fölé visszahúzták szombaton, de az alábbi ábra is jól érzékelteti, hogy továbbra is a kritikus támasz zóna (52500 körül) közelében billeg az árfolyam.

Ugyanígy kritikus támasz zóna (2200 dollár) közelében billeg a második legnagyobb kapitalizációjú kripto eszköz, az etheretum is, illetve ez mondható el a solanáról is, amely éppen felpattant a 120 dolláros erős támaszról.

