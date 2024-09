Mindent bevet a kormány az orvosbárók ellen

Takács Péter egészségügyi államtitkár egy interjúban ígéretet tett arra, hogy „tűzzel-vassal fogja irtani” az orvosbárókat, akik miatt hosszabbak a műtéti várólisták, szerinte így elérve, hogy a betegek magánrendelőkbe menjenek. A politikus a rendőrség beavatkozását ígérte az ügyben.

Private Health Forum 2024 Az egészségügy aktuális, legfontosabb kérdéseiről is szó lesz a Portfolio szeptember 26-i konferenciáján. Most érdemes regisztrálni!

Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár a Bayer Show vendégeként beszélt arról, hogy szerinte a betegséggel kapcsolatos rossz közérzet könnyen indulattá alakulhat át, és ezt az ellenzék kihasználja – számolt be a Telex.

A várólistákról szólva elmondta, hogy a várakozási idők nagyban függenek attól, ha valaki ragaszkodik egy adott orvoshoz vagy egy adott városhoz, holott máshol is elérhetőek lennének a műtétek. Az interjúban beszélt az államtitkár a kormány által végbevitt kórházi felújításokról is, amely érintette a legrosszabb állapotokban lévő fővárosi kórházakat is Takács szerint.

Takács Péter ezután azt is megígérte, hogy „tűzzel-vassal fogja irtani” az orvosbárókat, akik Takács szerint képesek arra, hogy például 2039-re adjanak műtéti időpontot, hogy magánrendelőkbe menjenek inkább a betegek. Az egészségügyi államtitkár szerint a rendőrség ezt az ügyet kézbe is vette.

Mostanában nagy figyelmet kap az egészségügyben a bérek helyzete, nem csak az állami oldalon. A magánegészségügyet érintően legutóbb Fábián Lajos, a VOSZ Egészségügyi Tagozatának elnöke fejtette ki a lapunknak adott interjújában, hogy határt kellene szabni, hogy bizonyos kurrens operatív szakmákban valaki egyetlen 60-70 perces műtétért annyit követeljen, mint amennyi az állami rendszerben egy havi nettó bére lenne! "És mondjuk ilyen műtétből akár évi 4-600-at is elvégez. Ebben talán egyet tudunk érteni, bárhol is van a helyünk a szektorban. Semmi nem indokol évi 500-600 millió forintos orvosi jövedelmeket. Ilyen bérek és díjak tőlünk nyugatra sincsenek, de még az USA-ban is ritkák" – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 02. Ez a halál csókja a magyar egészségügyben

Ezt megelőzően elemzésünkben mutattunk rá arra, hogy a szektorban dolgozó szakemberek már most is (más szektorokhoz mérten főleg) rendkívül magas alkupozíciója csak tovább fog növekedni. Ezeknek a szakembereknek, főleg a vezető orvosoknak ugyanis a jövőben is lesz több választási lehetőségük: egyszerre vállalnak szerepet az állami rendszerben és osztják meg munkaidejüket különböző privát szolgáltatók között, de akár dolgozhatnak részben saját magánrendelőjükben. Kérdés, hogy az ennek nyomán egyre növekvő bérköltségeket hogyan lehet kigazdálkodni: részben a tulajdonosok hozamelvárásainak mérséklésével és/vagy részben a lakossági kiadások növelésével.

Címlapkép forrása: Portfolio