A Balatonnál és az Alföldön nagy területen indulhatnak szénhidrogén kutatások és kitermelés

A belföldi kőolaj- és földgáz kitermelés fokozása, az importkitettségek mérséklése érdekében öt év után ismét meghirdetett kutatási és kitermelési koncessziókat az Energiaügyi Minisztérium. Jövő tavasztól nyolc térségben, a Balaton közelében és az Alföld több térségében összesen 7700 négyzetkilométeren indulhatnak meg a kutatások, a feltárás, majd a kitermelés, amely az ország teljes területének 8%-át jelenti; és a 20 évre szóló koncessziók akár tíz évvel meg is hosszabbíthatók. A hazai szénhidrogén kitermelés helyzetéről és kilátásairól, az importkitettségről is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferencián, amelyről további részletek itt érhetők el.

Nyolc újabb területre igényelhető szénhidrogén koncessziós jog egy kedden bejelentett közlemény értelmében, de a koncessziós pályázati felhívást már június 27-én aláírta az energiaügyi miniszter.

A minisztérium oldalán elérhető pályázati felhívásokból kiderül, hogy a nyolc megjelölt település (Buzsák, Csongrád, Hatvan, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas, Tab és Tamási) széles térségében, számos környékbeli település területén is megszerezhető a koncessziós jog, így összesen 7706 négyzetkilométert jelöltek ki. A most induló eljárásokban 2025 január közepén nyújthatók be a jelentkezések, az elnyert koncessziók legalább 20 évre szólhatnak majd.

A koncessziók megadásáról az energiaügyi miniszter a törvényi rendelkezések szerint, a bíráló bizottság értékelése és javaslata alapján dönt. A majdani nyertesekkel az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül köthetik meg a szerződéseket.

A közlemény emlékeztet rá, hogy 2013 és 2019 között hét hasonló eljárást folytatott le a jogelőd minisztérium. A megkötött szénhidrogén és geotermikus energia szerződések összesen több mint 30 területre szóltak. A koncessziós díjakból és bányajáradékokból több tízmilliárd forint bevétele származott a költségvetésnek, a pályázati lehetőség érdemben élénkítette az iparági beruházásokat.

