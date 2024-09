Orbán Viktor: Komoly béremeléssel számolok

A miniszterelnök szerint a bérekkel való beszéddel óvatosan kell bánni, mert a kormányon múlik legkevésbé, és mindenki által kívánatos dolog, azonban észszerűen kell történnie, úgy, hogy a vállalkozók ki tudják termelni.

Az a legjobb, ha azok döntenek róla, akik csinálják

- mondta, hozzátéve: a munkavállalóknak és a munkaadóknak kell megállapodnia.

Van, amikor meg tudnak állapodni, van, amikor nem. A jó az, ha megállapodnak. És az elmúlt években a kormánynak sikerült elérnie, hogy mindig megállapodjanak. Most is ezt szorgalmazzuk, most is ezt szorgalmazom

- folytatta.

A miniszterelnök szerint a legjobb, ha nemcsak egy évre állapodnak meg, hanem előre két vagy három évre.

Most erre komoly esélyt látok, a tárgyalások jól haladnak

- tette hozzá.

A mozgástér nem csekély, tehát komoly béremeléssel számolok

- jelentette ki Orbán Viktor.

Fönn tud maradni a következő két-három évben egy érzékelhető bérnövekedés Magyarországon. Ez is része annak a fellendülés előtti állapotnak, amiről beszélek

- összegezte várakozásait.

Érdekesség, hogy miközben valóban az a várakozás, hogy a választási ciklus logikájának megfelelően nagyon erős bérkiáramlás várható a következő két évben, az eddig felvázolt jövedelempolitikai paraméterekből ez egyáltalán nem következik. Erről itt írtunk: