Pánikszerű lépéssel próbálja kezelni Oroszország az elszabaduló inflációt

Nagy meglepetésre 100 bázisponttal, 19%-ra emelte az alapkamatot a jegybank, annak ellenére, hogy az infláció 9,1%. Azonban az erős belső kereslet és a nagyon feszes munkaerőpiac akár további szigorításra késztetheti a jegybankot, annak ellenére, hogy a reálkamat már így is példátlanul magas.

Az orosz központi bank 100 bázisponttal, 19%-ra emelte az irányadó kamatot. A döntés az elemzőket is meglepte, ugyanis a kamatok tartására számítottak. Az infláció emelkedése megállt augusztusban, jelenleg 9,1%. A mai kamatemelés után a reálkamat 10% közelébe emelkedett, ami példátlanul magasnak számít. Mivel az elemzők és a jegybank is az infláció csökkenésére számít, ezért az előretekintő reálkamat ennél is magasabb.

A jegybankelnök elmondása szerint a mai ülésen három lehetőséget vizsgáltak meg: 1) a tartást, 2) 100 bázispontos emelést és 3) 200 bázispontos emelést. Ennek elsődleges oka, hogy az infláció makacsnak tűnik és az év végén meghaladhatja a jegybank által előrejelzett 6,5-7%-os inflációt.

A jegybanki közleményből kiderül, hogy további szigorításra lehet szükség a dezinfláció folytatódásához és az inflációs várakozások horgonyzásához. Ebben az egyik probléma, hogy a kereslet érdemben meghaladja a kínálatot a gazdaságban, a kapacitások szűkösek, ez pedig magasan tartja az inflációt.

Bár a júliusi és az augusztusi GDP adatok a gazdaság lassulása felé mutatnak, de a jegybank megítélése szerint ez nem a belső kereslet miatt van, az továbbra is az inflációs nyomás egyik forrása. A munkanélküliségi ráta historikus mélyponton van (2,4%) és bár a bérdinamika lassult az elmúlt hónapokban, de továbbra is magas.

A jegybanki közlemény szerint "középtávon az inflációs kockázatok jelentős mértékben felfelé mutatnak. Az inflációra gyakorolt hatásokat erősíti a külkereskedelmi feltételek romlása. Továbbra is fennállnak kockázatok a makacsul magas inflációs várakozások, valamint az orosz gazdaság kiegyensúlyozott növekedési pályától való eltérése miatt. A dezinflációs kockázatok főként abból adódnak, hogy a belső kereslet vártnál gyorsabban lassulhat, mint ahogy azt az alapforgatókönyv előrejelezte."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images