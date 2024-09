Több szempontból is rizikós a Mol számára az orosz olaj az Erste elemzője szerint

Az Ukrajnán át érkező orosz olajszállítmányok a Mol által bejelentett új szerződések ellenére is kockázatosak - hangsúlyozta az InfoRádióban az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, Pletser Tamás, aki azt is hangsúlyozta, hogy az ismert geopolitikai kockázatok és a különadók növelése miatt minősítették le a Mol részvényeit.

Úgy vélem, az orosz olaj mind politikailag, mind technikai értelemben sokkal kockázatosabbá vált az elmúlt két és fél év során. Politikai értelemben úgy, hogy erre az olajra akár Oroszország, akár az Európai Unió vagy Ukrajna politikája is befolyással lehet, például ha az EU szankciót vet ki a vezetékes olajszállításra. De akár Ukrajna is dönthet úgy szerinte, hogy a jövőben nem kíván vezetékrendszeren keresztül kőolajat továbbítani, vagy éppen maga Oroszország is hozhat olyan döntést, hogy ilyen formán nem ad el többet.Ezen kívül a technikai kockázat is megnőtt, hiszen a kőolajvezeték egy háborús országon vezet keresztül, vagyis fennáll a szabotázs vagy egy katonai akció kockázata.

- mondta az InfoRádióban Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, aki szerint a néhány napja bejelentett, ukrán-belorusz területekről érkező szállítási szerződés, melyet Hernádi Zsolt Mol-elnök-vezérigazgató is megerősített, valóban csökkenti a kockázatokat, bizonyos rizikók azonban nem változnak, sőt, adott esetben ennek egyfajta ára is van, amit a Mol fog megfizetni.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy annak a lehetősége valóban csökkent, hogy Ukrajna egyoldalúan bármelyik orosz olajcéget szankcionálja, hiszen a belorusz határtól kezdve ez a kőolaj magyar tulajdonnak számít, de ugyanezért a Mol extra kockázatot is vállal ezzel a kőolajjal, hiszen ha szállítás közben mégiscsak történik valami vele, például megsérül, bombatalálatot kap, akkor az a magyar olajtársaság kára lesz.

Hozzátette, jó kérdés, hogy tud-e erre az olajra a vállalat biztosítást kapni, vagy sem, ráadásul a Molnak ezt a kőolajmennyiséget meg is kell finanszíroznia, ami nem kis költség.

A százhalombattai finomító, amely a legfontosabb létesítménye az olajtársaságnak, 95 százalékban orosz, Ural típusú kőolaj feldolgozására van berendezkedve. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató márpedig jelezte, hogy az átállás több évig tartana, és több száz millió dolláros költséggel járna.

Pletser Tamás ennek kapcsán elmondta, a Mol alapvető iránya, hogy különböző tengeri olajokból álló keveréket dolgozzanak ki a százhalombattai finomító területén, amely karakterisztikájában hasonlít az Ural típusúhoz:

Így a tengeri kőolajkeverék hasonló minőséget képviselne, mint az orosz, a Mol finomítója ugyanis az utóbbi vagy ahhoz hasonló feldolgozásával képes maximális hatékonyságot elérni

- magyarázta a szakértő.

A cég már több olyan projektet is elindított, amelynek a célja e technológia kialakítása. Megjegyezte, az olajcég tájékoztatása szerint ez egy 500 millió dolláros beruházást jelent, és körülbelül 2026 végére lesz alkalmas arra, hogy mind a százhalombattai, mind a pozsonyi finomító teljes mértékben ellátható legyen tengeri kőolajjal, és a kihozatal is közel azonos legyen.

Az Erste Bank mint a budapesti tőzsde egyik befektetési szolgáltatója leminősítette a Mol részvényeit, a célárat 3450 forintról 2600 forintra mérsékelte. A bank olaj- és gázipari elemzője elmagyarázta, hogy a leminősítésnek két oka van:

az iparági környezetben látható egy jelentős romlás, ami mind a várható kőolajárakra, mind pedig a finomítói árrésekre igaz. Mint mondta, mindkét tényezőben jelentős csökkenés volt megfigyelhető az utóbbi időszakban, és becslése szerint ez tartós is marad. A másik ok, amiért úgy véli, hogy a Mol részvényei kevésbé vonzóak, hogy komoly esély van arra, hogy az olajtársaság hozzáférése romlani fog az orosz, Ural típusú kőolajhoz a Barátság vezetéken keresztül.

Hozzátette, ennek mind a politikai, mind a technikai kockázata megnőtt.

Arra irányuló szándék is van, hogy a magyar állam az államadósság egy részét a Molra kivetett különadókkal finanszírozza - fűzte hozzá a szakértő. Ezt - mint felidézte - maga Hernádi Zsolt is megemlítette augusztusban, azzal, hogy nem lenne helyes az államvezetés részéről tovább növelni a különadókat, amiket a vállalat fizet. Ebben az esetben ugyanis jelentősen romlana az olajcég versenyképessége.

Pletser Tamás egyetért ezekkel az állításokkal, de egyelőre úgy tűnik, hogy valóban van ilyen szándék a kormány részéről a különadó-emelésre, ez pedig valóban jelentősen rontana a Mol nyereségességén és versenyképességén.

