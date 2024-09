Az özönvíz hete: kiderült, milyen időjárás vár a magyarokra

Portfolio 2024. szeptember 16. 10:43

A Boris nevű ciklon vasárnap is sok esőt hozott, és ma is kitart a felhős, esős idő. Az északnyugati tájakon ehhez erős, viharos szél társul, a meteorológiai szolgálat több megyére is figyelmeztetést adott ki. A HungaroMet veszélyjelzései mellett heti időjárás-előrejelzését is frissítette.