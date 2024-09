Este kiléphet a rakpartra a víz, útlezárások jönnek Magyarországon - Híreink kedden a dunai árvízről

Habár Magyarország a 2013 utáni legnagyobb árvízzel néz szembe, de ma már sokkal fejlettebb a védekezőképesség, mint akkoriban - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón kedden Budapesten az MTI tudósítása szerint.

Rétvári Bence közölte, az egy héttel ezelőttihez képest a tetőzéskor a vízállás a Szigetközben, a Dunakanyarban és Budapesten is 6-6,5 méterrel lesz magasabb, a vízhozam ötször nagyobb lesz a folyón. Ugyanakkor 2013 óta jelentős árvízvédelmi fejlesztések valósultak meg 150 milliárd forint értékben: árvízvédelmi védvonalak fejlesztése, új létesítmények és záportározók építése, valamint mederrendezési beavatkozásokat is végeztek azóta – számolt be róla az államtitkár.