Kiszivárgott: nagy pofont kapnak a dohányosok

Az Európai Bizottság új javaslata a szabadban lévő közösségi terekből is kitiltaná a cigarettákat, sőt, az elektromos dohánytermékeket is, függetlenül attól, hogy van-e bennük nikotin - írja az Euronews

A kiszivárgott tervezet szerint az a nyilvános közösségi tereket nemcsak a cigarettafüsttől, hanem mindenféle aeroszoltól is meg kívánja tisztítani, tükrözve az új dohánytermékek, például a vape-ek által jelentett egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos növekvő aggodalmakat. A Bizottság iránymutatásai jogilag nem kötelező érvényűek.

A javaslat egyik legfontosabb eleme az, hogy a dohányzási tilalmat kiterjesztenék a szabadban lévő közösségi terekre is. Hasonló intézkedések jelenleg is érvényben vannak egyes tagállamokban, a Bizottság célja azonban egy átfogó szabályozás bevezetése, mert értékelésük szerint egyelőre kevés országban van érvényben a szükséges szintű tiltás.

Az új iránymutatás szerint a vendéglátóhelyek, például éttermek, kávézók és bárok szabadtéri vagy félig szabadtéri területeinek is dohányfüstmentes övezetekké kell válniuk. A szöveg szerint a tömegközlekedési csomópontokban (beleértve a buszmegállókat és a repülőtereket is), valamint a munkahelyekhez, kórházakhoz és idősotthonokhoz kapcsolódó kültéri területeken is tilos lenne a dohányzás.

A tiltás vonatkozna az olyan szabadidős létesítményekre, ahol gyerekek tartózkodhatnak, beleértve

a nyilvános játszótereket és a vidámparkokat, az uszodákat, állatkerteket, valamit az oktatási helyiségeket is.

Magyarországon ezek közül sok helyen már most is tilos a dohányzás, a buszmegállóktól kezdve a játszótereken át az oktatási helyiségekig.

A vendéglátóhelyek teraszain viszont most gond nélkül lehet dohányozni, legalábbis akkor, ha a hely tulajdonosa sem tiltja meg ezt.

A Bizottság eredetileg januárban tervezte kihirdetni a javaslatát, ezt azonban elhalasztották. A dohánytermékek adóztatásáról szóló uniós irányelv reformja szintén késik, most úgy néz ki, hogy 2025-ben jön csak a tervezet. A civil szervezetek attól tartanak, hogy a csúszás a dohányipari lobbi hatása.

