Az infláció helyett a munkaerőpiacra figyelnek már Kanadában is

Kanadában az infláció már elérte a jegybank 2%-os inflációs célját és a maginfláció is 2,35%-ra süllyedt, de a jegybank azért még nem hirdetett győzelmet az infláció felett. Ugyanakkor a gazdaság gyengülésével a figyelme egyre inkább a reálgazdasági kilátásokra terelődik. A piaci várakozások alapján a következő kamatdöntő ülésen akár az az 50 bázispontos kamatcsökkentése is lehet esély.

A kanadai jegybank második embere szerint a döntéshozók további előrelépést szeretnének látni a maginfláció terén, annak ellenére, hogy az éves infláció már elérte a 2%-os jegybanki célt. Carolyn Rogers, a jegybank alelnöke a Bloomberg New Voices torontói rendezvényén elmondta, hogy bár az árnyomás enyhülése "örömteli hír" a jegybank és a kanadaiak számára, még nem lehet győzelmet hirdetni.

Rogers, az első nem közgazdász, aki modern korban alelnöki pozíciót tölt be, 2021 decemberében csatlakozott a jegybankhoz, amikor az irányadó hitelkamatláb még csak 0,25% volt. Korábban hosszú karriert futott be a pénzügyi szabályozás területén, többek között a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság főtitkáraként dolgozott.

Az éves infláció augusztusban a jegybank által kitűzött 2%-os célértékre lassult, ami 2021 eleje óta a legalacsonyabb érték, a maginfláció pedig szintén enyhült, 2,35%-ra csökkent az előző havi 2,55%-ról.

Rogers szerint a döntéshozók szeretnék, ha a szolgáltatószektorban is tovább enyhülne az árnyomás, és a jegybank fenntartható módon szeretné visszahozni az inflációt a célértékre, bár elismerte, hogy az út során várhatóak nehézségek. Hozzátette azt is, hogy számos gazdasági adat érkezik még, mielőtt a jegybank október 23-án ismét kamatdöntést hozna.

Az infláció visszatérése a normál szintekre fontos siker a jegybank számára, miután a kanadai jegybank történetének egyik legagresszívebb kamatemelési ciklusát hajtotta végre. 2022 márciusától kezdve a központi bank kevesebb mint másfél év alatt emelte az irányadó kamatlábat 0,25%-ról 5%-ra, hogy megfékezze az elmúlt négy évtized legmagasabb inflációját.

Eddig a stratégia bevált, köszönhetően a lassuló globális növekedésnek, a helyreálló ellátási láncoknak és a mérséklődő energiaáraknak. Kanada inflációs rátája 6,1 százalékponttal csökkent, miután 2022 júniusában a csúcsérték 8,1% volt. Ez a leggyorsabb inflációs lassulás az 1980-as évek óta.

Most a jegybank egyre inkább attól tart, hogy az infláció a 2%-os célérték alá süllyed, ami mélyebb gazdasági lassulást eredményezhet, ezért nagyobb figyelmet fordítanak a növekvő munkanélküliségre és a gazdasági növekedésre.

A döntéshozók már három alkalommal csökkentették a kamatlábat június óta, így az irányadó rátát 4,25%-ra vitték le, és további csökkentésekben gondolkodnak.

Tiff Macklem, a kanadai jegybank elnöke a hónap elején megismételte, hogy a döntéshozók akár 50 bázispontos vagy annál nagyobb csökkentést is végrehajthatnak, ha az infláció és a gazdaság gyorsabban lassul a vártnál. Ugyanakkor azt is mondta, hogy ha a növekedés erősebb vagy az infláció tartósabb, akár a kamatcsökkentési folyamatot is megállíthatják.

Frances Donald, a Royal Bank of Canada új vezető közgazdásza szerint a kamatvágások mértéke kevésbé fontos, mint az, hogy hogyan alakul a gazdasági ciklus következő fázisa.

A kanadai jegybank júliusi monetáris politikai jelentésében 2,3%-os éves inflációs lassulást jósolt a harmadik negyedévre. A döntéshozók figyelmeztettek, hogy az úgynevezett bázishatások – az előző évi árváltozások hatása – valószínűleg felfelé tolhatják az inflációt 2024 végére.