Figyelmeztetnek: most jön csak az igazi fertőzésterjedés

A 36. héten, vagyis az iskolakezdés első hetében is magas maradt a szamárköhögés-gyanús esetek száma a népegészségügyi hatóság jelentése szerint. Vagyis a közösségbe járás beindulása és ezáltal a találkozások felpörgése csak további táptalajt ad a fertőzés terjedésének. Éppen ezért nagyon fontos mostantól a járványügyi szerv ajánlásainak megfogadása, főként a leginkább kiszolgáltatottak, a csecsemők érdekében. Galgóczi Ágnes mindeközben azt nyilatkozta, hogy jövő héten újra elérhető lesz a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni vakcina.

Továbbra is magas az új heti fertőzés-gyanús esetek száma a szamárköhögés-járványban, a szeptember 8-ával záródó héten. Az NNGYK ugyanis azt jelentette, hogy

81 új esetet regisztráltak, ezzel az első 36 hét alatt már 694 gyanús beteget azonosítottak.

Jól látható tehát, hogy augusztus végén csak átmenetileg lassult a fertőzés terjedése és már a szeptember 2-i tanévkezdést megelőzően új erőre kapott a járvány Magyarországon. Ahogy korábbi cikkünkben előrevetítettük: az iskola indulása és ezáltal a közösségi kapcsolódások és kontaktusok számának növekedése csak további táptalajt ad a fertőzés terjedésének. Ezért nem meglepő, hogy az iskola első hetében is magas heti adatokat jelentett az NNGYK a szamárköhögés terjedéséről.

Egyes szakértők szerint a felső légúti megbetegedések szezonja az őszi-téli időszak, így biztosra vehető az esetszám-emelkedés a következő időszakban.

Jól mutatja, mennyire rendkívüli az idei év, hogy a 2024-es esetszámok szinte összehasonlíthatatlanok a korábbi évekkel.

A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek. A betegek közül

14 fő volt csecsemő,

egy fő az 1-2 éves,

hét fő a 3-5 éves,

három fő a 6-9 éves,

hat fő a 10-14 éves,

hat fő a 15-19 éves,

hat fő a 20-29 éves,

nyolc fő a 30-39 éves,

tíz fő a 40-49 éves,

hét fő az 50-59 éves,

tizenhárom fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott.

A leginkább kiszolgáltatottak a csecsemők, nem véletlen, hogy az NNGYK ezzel kapcsolatban járványügyi ajánlásokat is megfogalmazott már, kiemelve a szamárköhögés elleni vakcina fontosságát.

Galgóczi Ágnes a hirado.hu-nak azt nyilatkozta, hogy jövő héten újra elérhető lesz a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni vakcina.

A gyártók most nehezen tudják kezelni ezt a megnövekedett igényt, hiszen nemcsak nálunk, hanem Európa más országaiban is ugyanúgy növekszik a kereslet a védőoltásra és a nagyobb volumenű gyártás rövidebb idő alatt nem lehetséges. A hétvégén is várható egy nagyobb tételszámú szállítmány, ami előreláthatólag a jövő hét elején már elérhető lesz a patikákban. Ha valaki most éppen nem találja, akkor egy kis türelmet kérünk, elérhető és kiváltható lesz, és be tudják adni az orvosok.

