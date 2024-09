Orbán Viktor az árvízről: három jó hír is van

Orbán Viktor miniszterelnök az árvízhelyzetről tartott Árvízinfót vasárnap, amelyen elmondta, a vártnál hamarabb, már kedden elhagyhatja déli irányba a legmagasabb vízállás Magyarországot. További jó hír, hogy számottevő csapadék, amely az árhullám levonulását érdemben befolyásolná, nem várható és megkezdődött a Mosoni-Duna apadása is.

A dunai árhullám tetőzése jelenleg Dunaföldvár térségében tart.

Jó esély van arra, hogy kedden a déli irányba a legmagasabb vízállás elhagyja Magyarországot

- jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök egy második jó hírt is közölt, továbbra sem várható olyan számottevő csapadék, amely az árhullám levonulását érdemben befolyásolná.

A harmadik jó hír, hogy szombat délután kinyitották a Mosoni-Duna torkolati vízművet, a Mosoni-Duna apadása is megkezdődött.

EZZEL A GYŐRI ÜGYEKET BEFEJEZETTNEK TEKINTHETJÜK.

Mosonmagyaróvárnál a Lajta vízszintje 51 centit apadt a tetőzéshez képest, Nagybajcson a Dunán 188 centimétert, Győrnél 25 centimétert, Komáromnál 97 centimétert, Esztergomnál 52 centimétert, Vácnál 24 centimétert, Budapestnél pedig 21 centimétert.

A védekezésben résztvevők száma folyamatosan csökken.

Szombaton 5 344 hivatásos személy vett részt az árvíz elleni védekezésben. Vasárnap már csak 5 025 főre lesz szükség a védekezéshez.

Orbán Viktor beszélt a nehezebb védekezési helyszínekről is: Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu rendben van. Vácnál nincs változás. Kismaros védekezik, nincs változás. Budapest is rendben van, a Batthyány téri metróállomást is hamarosan visszakapják a fővárosiak.

A Budapest alatti kiemelt védekezési helyszínekről is beszélt a miniszterelnök: Bátán 100 százalékosra emelték a készültségi szintet. Bajánál rendben van minden a védekezéssel. Dunaszekcsőnél szintén 100 százalékra emelték a védekezés kiépítettségét.

Madocsára kell figyelnünk, ott kell egy ideiglenes védművet építeni

- jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, úgy látja, mintegy 600 darab homokzsákot kell alkalmazni.

A miniszterelnök hangsúlyozta,

Paks rendben van.

Orbán Viktor összegzésként elmondta, a várakozásoknak megfelelően sikeres a védekezés. Olyan feladatot kell megoldani, amit korábban már megoldottak.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd