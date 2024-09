Friss jelentés: Kína egyik legnagyobb problémája egyre súlyosabb

A kínai fiatalok munkanélkülisége rekordszintre emelkedett augusztusban, miközben az ország gazdasága továbbra is lassulást mutat. A Nemzeti Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a 16-24 év közötti kínaiak munkanélküliségi rátája 18,8%-ra nőtt, ami jelentős emelkedés a júliusi 17,1%-hoz és a júniusi 13,2%-hoz képest - szemlézte az adatokat a Cnbc

A teljes városi munkanélküliségi ráta minden korcsoportban 5,3%-ra emelkedett augusztusban, szemben a júliusi 5,2%-kal. Fontos megjegyezni, hogy a fiatalok frissített munkanélküliségi rátája nem tartalmazza a még iskolába járókat, ami a felsőoktatásban tanulók növekvő számát tükrözi.

Dan Wang, az HSBC vezető közgazdásza szerint a helyzet hátterében több tényező áll: "A fiatalok számára egyre nehezebb a korábbiakhoz hasonlóan jól fizető állást találni, mivel az elmúlt három évben a magas hozzáadott értékű városi szolgáltatási ágazatok, amelyek korábban sok friss diplomást felszívtak, erőteljesen zsugorodtak, különösen az ingatlan, a pénzügy és az informatika."

A problémát súlyosbítja a vállalatok vonakodása a friss diplomások felvételétől. Shaun Rein, a China Market Research Group alapítója rámutatott: "Sok vállalat azért nem hajlandó most felvenni friss diplomásokat, mert aggódnak a költségek és a jogi nehézségek miatt, ha egy év múlva el kell bocsátaniuk valakit, ha a gazdaság továbbra is pang."

A kínai gazdaság egyéb területein is láthatók a lassulás jelei. A kiskereskedelmi forgalom és az ipari termelés a vártnál lassabb ütemben nőtt. Annak ellenére, hogy egyre többen követelik a gazdaságpolitikai lazítást és az ösztönző intézkedéseket, a kínai jegybank pénteken szinten tartotta az irányadó kamatlábat. Ma reggelre viszont némi ösztönzést jelentettek be nyíltpiaci műveleketeken keresztül, amelyek hatnak az effektív kamatokra is:

