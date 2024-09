Durván megdrágult a minden élelmiszerben használt alapanyag, amiről nem is tudja, hogy eszi

A gyakorlatilag mindenfajta élelmiszerben megtalálható, térfogatnövelőnek és tartósítószernek használt pálmaolaj jelentősen drágult, így már nem a világ legolcsóbb étolaja. Az áremelkedés oka, hogy a legnagyobb termelők csökkenő terméshozamokkal szembesülnek, miközben a fő alternatívák, mint a szója-, napraforgó- és repceolaj, bőségesen elérhetők.

A pálmaolaj rendkívül sokoldalú alapanyag, amelyet széles körben használnak fel mind az élelmiszeriparban, mind a kozmetikai iparban. Az élelmiszerekben, például süteményekben, pékárukban, fagyasztott ételekben, pizzákban, margarinban és fagylaltokban alkalmazzák, mivel stabil szerkezetet és hosszabb eltarthatóságot biztosít. A kozmetikumokban, mint például a samponokban, szappanokban, rúzsokban és krémekben, a pálmaolaj bőrpuhító tulajdonságai miatt elterjedt, emellett segít a termékek krémes állagának elérésében. Ráadásul biodízelként is hasznosítják, ami tovább növeli globális jelentőségét.

Indonézia és Malajzia, a világ pálmaolaj-termelésének 85%-át adó országok, termelési nehézségekkel küzdenek. A kisgazdák nem szívesen ültetik újra az öregedő fákat, mivel négy-öt évbe telik, mire az új ültetvények termőre fordulnak, szemben a szója hat hónapos ciklusával – írja a Bloomberg.

A pálmaolaj ára 10%-kal emelkedett idén, míg a szójaolaj ára 9%-kal csökkent a kedvezőbb termelési kilátások miatt.

Bár a pálmaolaj továbbra is vonzó marad a sütőipar, éttermek és szállodák számára, különösen Indiában, ahol biodízelként is használják, a piac várhatóan változhat, amikor a szezonális kereslet és kínálat beáll. Ha azonban a prémium tartós marad, a pálmaolaj elveszítheti piaci részesedését a szója- és napraforgóolajok javára, miközben már most sem a világ legolcsóbb étolaja, ami miatt rengeteg más termék árát is felhajthatja.

