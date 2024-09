Megszólalt a Magyarországon aktív akkumulátorgyártó az anyavállalat létszámleépítéséről

Dél-Koreában leépítéseket jelentett be az SK On. A Magyarországon jelen lévő gyártó hazai leányvállalata jelezte, itthon nem készülnek hasonló lépésre.

Mint arról beszámoltunk, az SK On, a dél-koreai akkumulátorgyártó – amely Magyarországon is jelen van három üzeme révén –, önkéntes elbocsátási programokat vezet be költségcsökkentés és hatékonyságnövelés céljából, a visszaeső elektromos járműpiaci kereslet miatt. A vállalat különleges szabadságrendszert és korai nyugdíjba vonulási lehetőségeket ajánl fel dél-koreai alkalmazottainak, hogy „agilisabb munkaerő-állományt alakítson ki”.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 09. 26. A Magyarországon aktív akkumulátorgyártó létszámleépítésről döntött

Az intézkedések azonban kizárólag a koreai központot érintik, Magyarországon hasonló lépések nem várhatók – közölte a társaság.

Az SK On Hungary ki tudja jelenteni, hogy nem tervez hasonló intézkedést Magyarországon

– közölték a Portfolio-nak küldött levelükben. Jelezték, hogy az év első felében sem a teljes vendégmunkás-állományt, hanem májusban csak 609 ideiglenes munkavállaló szerződése került felbontásra.

Jelenleg (2024 szeptemberében) több mint 4500 embert foglalkoztat itthon az SK On – jelezték a közleményükben.

Az SK On dél-koreai anyacége közleményében hangsúlyozta, hogy bár a vállalat veszteséges, céljuk a fenntartható növekedés biztosítása, és elkötelezettek a dolgozóik támogatása mellett. Az önkéntes távozási csomag részeként a tavaly november előtt csatlakozott alkalmazottak fizetésük 50%-át kapják meg, ha korai nyugdíjazás mellett döntenek. Az SK On 2021-es leválasztása óta nem termelt nyereséget, és a legutóbbi negyedévben 460 milliárd won működési veszteséget jelentett.

Címlapkép forrása: Portfolio