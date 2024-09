Durva járvány tombol: egyre többen követelik az oltást

Az amerikai baromfiágazat jelentős kihívásokkal néz szembe a madárinfluenza-járvány miatt, a gazdák pedig már egyre erősebb nyomást gyakorolnak a Biden-kormányra, hogy engedélyezze a csirkék, pulykák és tehenek vakcinázását a betegség ellen.

Az idei ősz különösen veszélyes lehet, mivel az állományokat kettős fertőzésveszély fenyegeti: a tejtermelésből és a vándormadarakból származó fertőzések. A vírus nemcsak a baromfira jelent veszélyt, de a tejelő tehenek tejtermelését is csökkenti.

Marcus Rust, a Rose Acre Farms vezérigazgatója elmondta, hogy:

Mi farmerek vagyunk. Azt akarjuk, hogy az állataink éljenek.

Viszonyításképpen, A Rose Acre Farms, amely az Egyesült Államok második legnagyobb tojástermelője, már több millió tyúkot veszített el a járványok miatt.

A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a vírus 14 államban már a szarvasmarhákra is átterjedt, és 13 tej- és baromfifarmon dolgozót is megfertőzött, ami

aggodalomra ad okot a tudósok és a szövetségi tisztviselők körében a további, embereket érintő terjedés kockázata miatt.

Az ágazat vezető szervezetei és kongresszusi képviselők is sürgetik Tom Vilsack mezőgazdasági minisztert a vakcinák engedélyezésére és a kutatások felgyorsítására. Az USDA szóvivője szerint az ügynökség együttműködik más szervezetekkel az állatállomány és a gazdák védelme érdekében, és kutatja az állatok vakcinázásának lehetőségeit.

Vilsack azonban egy márciusi levelében rámutatott a vakcinakampány kihívásaira, beleértve az export lehetséges akadályait, mivel számos ország tiltja a beoltott baromfi behozatalát.

Eközben egyre több ország fontolgatja azonban a vakcinák alkalmazását. Franciaország tavaly kezdte meg a kacsák oltását, míg Új-Zélandon vadon élő madárfajokon tesztelik a vakcinát. Az Egyesült Államokban a kaliforniai kondorok védelmére már engedélyezték a vakcina sürgősségi alkalmazását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images