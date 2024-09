Fontos újítás jön a Gmailnél

A Google tovább bővíti e-mail hitelesítő rendszerét, kiterjesztve azt a mobil platformokra is. A vállalat tavaly vezette be a hitelesítő kék pipákat a Gmail szolgáltatásában, és most bejelentette, hogy ezt a funkciót az Android és iOS operációs rendszereken futó Gmail alkalmazásokra is kiterjeszti. A felhasználók várhatóan két héten belül találkozhatnak majd az új szolgáltatással - számolt be az Index