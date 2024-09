A 22-es csapdája miatt egy egész ipari szegmens dőlhet be az EU-ban

Az Európai Unió festékgyártói komoly aggályokat fogalmaztak meg a kínai titán-dioxid (TiO2) exportjára bevezetett dömpingellenes vámok kapcsán. A júliusban bevezetett, akár 39,7%-os vámok súlyosan veszélyeztethetik a kisebb gyártók fennmaradását, és a nagyobb vállalatokat is arra kényszeríthetik, hogy termelésüket az EU-n kívülre helyezzék át. Sokak szerint viszont a vámok nélkül a megmaradt EU-s festékgyártókat is megsemmisítheti a kínai dömping – számolt be a Financial Times