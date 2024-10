Berobbant a Covid őszi hulláma Magyarországon, a járvány elleni vakcinára még várni kell

A Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központja tette közzé a legfrissebb adatait a Covid-19 terjedésével kapcsolatban. A számok azt jelzik, hogy az ősz beköszöntével újra egyre aktívabbá vált a fertőzés – számolt be a Népszava.

Az augusztus végétől szeptember végéig gyűjtött minták valamivel több mint felénél kimutatták a koronavírus jelenlétét. Országszerte 87 háziorvosi rendelőtől érkeznek be a járványügyi központból a hozzájuk légúti panaszokkal forduló betegektől vett mintákat, ezek eredményeit hozták most nyilvánosságra. A Semmelweis Egyetem arra hívta fel hírlevelében a figyelmet, hogy a kockázati csoportokba tartozó (például a 60 év felettiek, valamint a krónikus betegségben szenvedők) pácienseiknek ajánlják a frissített Covid-vakcinát, amint az elérhető lesz.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) elmondta, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása alapján a JN.1 vonalba tartozó SARS-CoV-2 variánsok ellen védelmet nyújtó vakcinák beszerzése zajlik éppen. Azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi és milyen típusú oltóanyagok érkezhetnek.

A lap információi szerint két típus került eddig szóba: a Moderna mRNS technológiájú anyaga, valamint egy fehérjealapú vakcina.

A Népszava háziorvosokat is megkérdezett a járvány jelenlegi állásáról, sokan arról számoltak be, hogy naponta akár 80-90 beteget is fogadnak főként felső légúti panaszokkal. Kiemelték, hogy az elvégzett Covid-tesztek már hetek óta azt igazolják, hogy erős járványról lehet beszélni Magyarországon. A megkérdezett orvosok szerint a legtöbben lázra, köhögésre, illetve napokig tartó gyengeségre panaszkodtak. Az országban átmenetileg nem érhető el a jelenleg terjedő variáns elleni oltóanyag.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images