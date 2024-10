Súlyos válság alakult ki a Nyugat-Balkánon – Pedig kéznél lenne a megoldás a munkaerőpiaci válságra

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Ezen munkaerő-válság közepette azonban a megoldás kéznél van: a romák. A régió legfiatalabb és legdinamikusabb növekvő etnikai csoportjaként a roma közösségek többnyelvűek, alkalmazkodóképesek és vállalkozószelleműek. A gazdasági szerepvállalásukba való befektetés nemcsak a munkaerőhiány megoldását segítheti elő, hanem jelentős állami bevételeket is generálhat, megkérdőjelezheti a berögzült sztereotípiákat, és elősegítheti a nagyobb mértékű társadalmi befogadást.

Mennyi a roma fiatalok száma a Nyugat-Balkánon? A legfrissebb, rendelkezésre álló adatok szerint 355 ezer roma él a régióban. A tényleges becsült számuk azonban háromszor magasabb lehet, mivel a hivatalos felmérések ritkán veszik figyelembe az etnikai hátteret.

A munkaerőpiaci paradoxon

A Nyugat-Balkánon az alábbi paradoxon mutatható ki:

a magas munkanélküliségi ráta ellenére jelentős mértékű a képzett munkaerő hiánya.

Ezt a helyzetet az alulteljesítő munkaerőpiac okozza, ahol túl sok ember inkább nem keres munkát az alacsony bérek következtében, valamint amiatt, hogy a képzettségek és az álláslehetőségek nincsenek összhangban. Az informális gazdaság pedig kiszolgáltatottá teszi mind a munkavállalókat, mind a gazdasági életet.

A csökkenő munkaképes korú népesség tovább súlyosbítja a problémát. A jobb lehetőségeket ígérő országokba, például Németországba, Ausztriába vagy Olaszországba irányuló kivándorlás az elmúlt évtizedben 10%-kal megugrott, különösen a fiatalok körében. A nyugat-balkáni népesség egyötöde jelenleg külföldön, főként az EU-ban él.

Szerbia 2050-re várhatóan elveszíti a munkaerő több mint 40%-át, és a régió más országai is hasonló csökkenéssel néznek szembe.

Ugyanakkor a régió oktatási rendszerei nem képesek a fiatalokat a munkaerőpiacon szükséges skillekkel felvértezni. A Nyugat-Balkánon sok fiatal – a 15-24 évesek 16-33%-a – NEET-nek (nem tanuló, nem dolgozó fiatalnak) minősül. Ez a jelenség még súlyosabb a romák esetében, akiknek kétharmada ebbe a csoportba tartozik. A munkaerő-felvételi eljárások során tapasztalható előítéletek és diszkrimináció még inkább kizárja a romákat a munkalehetőségekből, annak ellenére, hogy képesek lennének érdemben támogatni a gazdaságot.

A romák, mint megoldás

E kihívások egyik megoldása a roma közösségbe történő befektetésben rejlik.

A romák a leggyorsabban növekvő demográfiai csoport a Nyugat-Balkánon, a munkaerőpiacon való részesedésük az elkövetkező években jelentősen növekedni fog. 2035-re például Szerbiában a munkaerőpiacra újonnan belépők 14-29%-a roma lesz.

A Világbank becslései szerint a romák munkaerő-piaci integrációja jelentős gazdasági előnyökkel járhat.

Csak Szerbiában a termelékenység növekedése évente 314 millió és 1,28 milliárd euró közötti összeget eredményezhet,

míg a megnövekedett adókból és a szociális segélyek csökkenéséből származó költségvetési előnyök évi 78,1 millió és 317 millió euró között mozoghatnak.

A romák kizárása a munkaerőpiacról viszont veszélyezteti a régió költségvetési fenntarthatóságát. Szlovákia esete, ahol a Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztetett, hogy a romák, a nők és az idősek foglalkoztatásának növelése nélkül gazdasági stagnálás következik be, figyelmeztető példaként szolgál.

A roma közösségekbe történő befektetés tehát nemcsak erkölcsi kötelesség, hanem gazdaságilag is ésszerű stratégiát jelent. A roma fiatalok számára a hiányszakmákban szervezett képzési programok gyorsan megtérülnek, gyakran kevesebb mint három év alatt visszahozzák a befektetett költségeket, ahogyan azt a modellünk is mutatja. Az olyan kezdeményezések sikertörténetei, mint az Európai Bizottság által finanszírozott program a montenegrói Tivatban, amely 100%-os foglalkoztatási arányt ért el a roma szobalányok körében, szintén bizonyítják az ilyen befektetésekben rejlő lehetőségeket. Ez a modell alkalmazható lenne más, munkaerőhiánnyal küzdő ágazatoknál is, például a szolgáltató szektorban, az építőiparban vagy az értékesítés terén, hogy csak néhány példát említsünk.

Befektetési lehetőségek

Itt az ideje, hogy megragadjuk a roma közösségekbe történő befektetés lehetőségét. A Nyugat-Balkán folyó fizetési mérlegének hiánya jelentősen csökkent, ami új költségvetési rugalmasságot biztosít az innovatív képzési programokba való befektetéshez. Emellett az Európai Unió nyugat-balkáni térségére vonatkozó reform- és növekedési eszköze (Reform and Growth Facility for the Western Balkans) 2 milliárd euró támogatást és 4 milliárd euró kedvezményes kölcsönt kínál, ami példátlan pénzügyi támogatást biztosít a régiónak.

A roma közösségekkel kapcsolatos befektetések állami támogatása erősebb, mint valaha. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a régió négy polgára közül három támogatja a romáknak nyújtott kormányzati forrásokat, és kétharmaduk egyetért azzal, hogy a romáknak kiemelt prioritást kell élvezniük a közszférában történő foglalkoztatásban. Ráadásul maguk a romák számára is a foglalkoztatás biztosítása a legfontosabb prioritás, ami megkérdőjelezi azt a közkeletű sztereotípiát, hogy nem akarnak dolgozni.

A roma szervezetek szerepe

Ahhoz, hogy ezek a beruházások sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy olyan roma szervezetekkel működjünk együtt, amelyek rendelkeznek a nagyszabású intézkedésekhez szükséges szakértelemmel, bizalommal és rugalmassággal. Az olyan szervezetek, mint a Roma Education Fund és a Roma Entrepreneurship Development Initiative – mindkettő a Roma Foundation for Europe Network tagja – már bizonyították, hogy képesek hatékony programokat megvalósítani a képzésektől az üzleti mentorálásig.

Ezekkel a szervezetekkel együttműködve a kormányok és a vállalkozások túlléphetnek a hagyományos oktatási és munkaerő-toborzási modelleken, hogy inkluzívabb és dinamikusabb munkaerőpiacot hozzanak létre. Az ilyen partnerségek segíthetnek a régió munkaerőválságának kezelésében, a gazdasági növekedés erősítésében és a roma közösségek szegénységből való kiemelésében.

A roma közösségekbe való befektetés nem csupán a társadalmi igazságosság kérdése, hanem gazdasági szükségszerűség is. A roma népességnek a nyugat-balkáni munkaerőpiac támogatásában és a gazdasági növekedés elősegítésében meglévő potenciálja óriásinak tekinthető. Most van itt az ideje a cselekvésnek. E lehetőség felismerésével és kiaknázásával a régió leküzdheti a munkaerőpiaci kihívásokat, valamint prosperálóbb és inkluzívabb jövőt építhet minden polgára számára.

Neda Korunovska

Roma Foundation for Europe alelnöke. 2015 és 2024 között az Open Society Roma Initiatives Office jogi képviseletet biztosító részlegét irányította. Előtte a Reactor - Research in Action nevű macedón think tanket vezette.



Zeljko Jovanovic

Roma Foundation for Europe elnöke. 2010-2024 között az Open Society Roma Initiatives Office igazgatója volt. A European Roma Institute for Arts and Culture igazgatótanácsának elnöke, valamint az Európai Külkapcsolati Tanács (ECFR) és az Aspen Intézet tagja.

Címlapkép forrása: Shutterstock