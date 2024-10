További kamatcsökkentések jöhetnek az EKB-nál

A görög jegybankelnök szerint idén még két kamatcsökkentést támogatna, mivel az inflációs trendek támogatják, miközben a növekedési kilátások romlanak.

Jánisz Sztournarasz, a görög jegybank kormányzója szerint a jövő év első felében az EKB elérheti a 2%-os inflációs célját, így akár a döntéshozók a korábban vártnál gyorsabban csökkenthetik a magas kamatokat. Sztournarasz kifejtette, hogy idén még két negyed százalékpontos kamatcsökkentést támogat, mivel a gazdasági aktivitásra és inflációra vonatkozó legfrissebb adatok a vártnál sokkal gyengébbek voltak.

"Még ha most egy 25 bázispontos csökkentést hajtunk végre, majd egy másikat decemberben, akkor is csak 3 százalékra térünk vissza – ami még mindig nagyon szigorú terület" – mondta Sztournarasz a Financial Times-nak, hozzátéve, hogy 2025-ben további kamatcsökkentés valószínű.

Szeptemberben az euróövezeti infláció 1,8 százalékra csökkent – először esett az EKB célja alá 2021 óta, azonban a maginfláció még mindig 2,7% volt. Az év utolsó hónapjaiban viszont a fogyasztói árak várhatóan gyorsabban fognak emelkedni az előző évi bázishatások miatt. Az infláció szempontjából kockázatot jelent a magas bérnövekedés és a szolgáltatások inflációja, azonban a görög jegybankelnök szerint a középtávú inflációs trend azt sugallja, van tér a gyorsabb ütemű kamatcsökkentésre.

Az EKB elnöke, Christine Lagarde múlt héten utalt arra, hogy az októberi kamatcsökkentés valószínűbbé vált, amikor brüsszeli EP-képviselőknek azt mondta, hogy a döntéshozók figyelembe veszik az infláció vártnál nagyobb mértékű visszaesését.

A pénzpiacok most két további kamatcsökkentést áraznak az évre, és azt jósolják, hogy a kamatlábak jövő év második felére körülbelül 1,7 százalékra csökkenhetnek. A legtöbb becslés szerint a "semleges" kamatláb, amely sem nem serkenti, sem nem lassítja a gazdasági tevékenységet, körülbelül 2 százalék.

Sztournarasz szerint kevesen vannak a kormányzótanácsban, akik alapvetően eltérő nézeteket vallanak az EKB közeljövőbeli politikai irányvonaláról.

"Mindannyian ugyanazokat az adatokat nézzük, és ezek azt mutatják, hogy 2025 közepére, ha nem korábban, elérjük a 2 százalékos inflációs célt" – mondta. "Ellenkező esetben kockáztatjuk a gazdaság jelentős lassulását és azt, hogy alulmúljuk az inflációs célt" – tette hozzá, megjegyezve, hogy ez azt jelentené, hogy visszatérünk a "régi problémához", a túl alacsony inflációhoz. "Senki sem akarja ezt."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images