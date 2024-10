Zsúfoltság és bűz: kétségbeejtő állapotokról számolnak be az első dolgozók az épülő debreceni gigagyárban

A beszámoló szerint az első munkavállalók szeptemberben költöztek a tervek szerint 2025-ben induló gyár irodáiban. A körülményeket azonban nem tartják alkalmasnak a munkavégzésre, erről pedig egy részletes beszámoló is bejárta a magyar sajtót.

A névtelenséget kérő alkalmazott arról számolt be, hogy „kétségbeejtő állapotok uralkodnak a telepen”.

Elmondása szerint a jelenlegi körülmények nem alkalmasak szellemi munkavégzésre, a kollégák folyamatosan botladoznak az épületben, miközben „folyamatos moslékszag terjeng”. Az elmondás szerint a gyár helyszínén található Inparkban egy raktárban helyezték el az irodai dolgozókat is, ahol egész nap különböző cellákat hegesztenek össze. Szerinte nincs elég konnektor a helyiségben, ráadásul hatalmas zsúfoltság jellemzi a munkakörülményeket, „heringszerűen” helyezték el az asztalokat és a székeket. A munkavállalóknak közben folyamatosan hosszabbítók között kell manőverezniük, az akadályok miatt folyamatosan „csetlenek-botlanak” a dolgozók.

A leírás szerint a problémás helyzet nemcsak a munkatérben áll fenn, hanem az étkezőben is. Panaszkodik arra, hogy „állandó a moslékszag”, mivel egy nyitott tetejű hordóban gyűjtik az ételmaradékot. Az is problémás szerinte, hogy nincs elegendő berendezés az ételmegmelegítésére, valamint csak egyetlen mosogató áll rendelkezésre, ám az is állandóan eldugul. Kitért a mellékhelyiségre is a levélíró, szerinte a WC-deszka már kevéssel a költözést követően le van törve. A levél érintette azt is, hogy az irodai dolgozóknak egy szűk folyosón kell megközelíteniük a munkaterületüket, miközben a gyártási részlegtől mindössze egy szűk üvegfal választja el őket. A bekötőút minőségét is érintette a levél, viszont ezt várhatóan novemberben leaszfaltozzák. A kínai vállalat nem engedte meg a dolgozói számára, hogy az irodák átadásáig otthonról dolgozzanak.

Az irodai dolgozók számára a kínai CATL a belvároshoz közel bérelt irodákat, de szeptemberben át kellett költözniük az épülő gyárba.

A vállalat szerint a mostani épületet többcélú alkalmazásra húzták fel, ez egyáltalán nem szokatlan az autóiparban.

