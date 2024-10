Fontos szabályozási változás történt a nagykereskedelmi energiapiacokon - Íme, a részletek!

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai uniós rendeletről, módosításáról, illetve a REMIT II. magyarországi implementációs irányairól tartott előadást Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője a Portfolio Energy Investment Forumon.

Egy kis közvélemény-kutatással kezdte a REMIT II. magyarországi implementációs irányairól szóló előadását Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője a Portfolio Energy Investment Forumon. A szakember előadása elején azt kérdezte meg a közönségtől, hogy beszélt-e már valaki olyan emberrel, aki kiejtette a REMIT mozaikszót, önmaga már valaha kiejtette ezt a kifejezést, vagy esetleg el is olvasta már a vonatkozó jogszabályt. A válaszok szerint a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai uniós rendelet és módosítása még a szakmai közönség körében sem nevezhető közismertnek.

Herczeg Sándor felhívta rá a figyelmet, hogy

a piacfelügyelettel foglalkozó érintetteknek mielőbb érdemes tájékozódniuk a témában, hiszen egy már életbelépett, kötelező joghatályú európai uniós szabályzatról van szó. Hozzátette: Az implementáció Magyarországon jelenleg zajlik, és erre nagyon oda kell figyelni mindannyiunk érdekében

A MEKH szabályozó hatóságként támogatni kívánja a piaci versenyt és annak tisztaságát. Ennek érdekében a Hivatal piacmonitoring tevékenységet is végez a szereplők segítségével. Ebben a piacfelügyeleti tevékenységkörben a MEKH indokolt esetben, a nagykereskedelmi piacok lehetséges manipulációjával kapcsolatban vizsgálatokat indít. Másik ezzel kapcsolatos feladatköre a MEKH-nek az, hogy előre tekintve a nagykereskedelmi piacokon a túlzott piaci koncentráció, túlzott erőfölény észlelése esetén, amely visszaélésre ad lehetőséget, akkor jelentős piaci erő vizsgálatokat, illetve rendelkezéseket indít.

Elmondása szerint, amikor a Hivatal fogadja azokat a különböző engedélyeseket, akik engedélyért folyamodnak hozzá, hogy a nagykereskedelmi piacokon új szereplőként megjelenhessenek, valójában csak egy regisztrációs folyamatot végez, tehát valójában nem állít akadályt - ezért nagyon fontos a tisztességes szereplőket is védő felügyeleti tevékenység.

A jogszabálymódosítás által behozott főbb változások

Az európai szabályozás egy keretszabályozás, amely nem határoz meg részletesen minden egyes szabályozási pontot, inkább csak egyfajta keretet ad a nemzeti szabályozó hatóságoknak az implementálásra. A rendeletmódosítás egyrészt az energiaszabályozó hatóságok hatáskörét is szeretné bővíteni, hogy a határon átnyúló piaci visszaélésekre is több lehetőség legyen a kezükben. Elmondása szerint akadnak olyan nagykereskedelmi piaci szereplők, akik regionálisan is szoktak határkeresztező kapacitásokat foglalni, majd azt nem felhasználni, vagy olyan tőzsdei ajánlatokat tenni, amelyeknek nem az a célja, hogy azt valaki le is üsse. Az elmúlt évtized tapasztalatait is figyelembe veszi a módosítás, hiszen a REMIT I a több mint egy évtizede kerül implemetálásra - tette hozzá.

Bármi történik a nagykereskedelmi piacon, az begyűrűzik a versenypiacra is, és az itt aktív fogyasztók fogják megfizetni ennek az árát.

A rendeletmódosítás céljai:

A hatóságok mandátumának bővítése, egyúttal a felügyelési arbitrázs kockázatának csökkentése.

A határokon átnyúló potenciális piaci visszaélések kivizsgálásának és a kapcsolódó jogérvényesítésnek a hatékonyabbá tétele.

Az elmúlt évtized jogalkalmazási tapasztalatainak normaszintre emelése.

Alkalmazkodás a technikai fejlődéshez.

A módosítás főbb témái

Fogalmak módosítása, kibővítése

Monitoring tevékenység erősítését célzó módosításo

ACER feladatainak a kibővítése

Tagállami jogérvényesítési szabályok módosítása

Szankciós keretrendszer kialakítása

Együttműködési szabályok kibővítése.

A szabályozási változások

megteremtik a pénzügyi szabályozással való összhangot (pl. piaci manipuláció fogalma);

kiterjesztik az energiatermék fogalmát (SIDC, tároló);

módosítják a piaci szereplő fogalmát;

meghatározzák az algoritmikus kereskedés fogalmát;

lefektetik az LNG-hez kapcsolódó fogalmakat, ami főként az ACER feladatait érinti.

A monitoring erősítését célzó változások meghatározzák az algoritmikus kereskedéssel kapcsolatos kötelezettségeket a piaci szereplők részére. Bevezetik a bennfentes információs platformon való közzétételi kötelezettséget. Módosítják az ügyletjelentéssel kapcsolatos szabályokat, valamint átalakítják a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy végrehajtó személyek (angolul: persons professionally arranging or executing transactions – PPAET) kötelezettségeit.

A módosítással az ACER (Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége) feladatai is bővülnek. Ennek értelmében

Az ACER napi LNG-árértékelést és napi LNG-referenciaértéket készít és tesz közzé. Engedélyezési és felügyeleti jogkör biztosítása a közzétételi platformok és a nyilvántartásba vett jelentési mechanizmusok kapcsán.

Vizsgálati jogkör biztosítása egyes határokon átnyúló ügyekben.

Energiapiaci adatokat tartalmazó információs referenciaközpont kialakítása.

A tagállami jogérvényesítés területén is változásokat hoz a módosulás. Új kötelező jogérvényesítési hatásköröket ír elő a REMIT II a korábbi körön túl. A tagállamok hatásköre kiterjed az energiapiacaikon végrehajtott valamennyi cselekmény kivizsgálására és a jogérvényesítésre. Biztosítani kell, hogy a hatóság rendelkezzen a feladatok elvégzéséhez szükséges vizsgálati és jogérvényesítési hatáskörökkel.

Szankciós keretrendszer

A REMIT II EU-s szinten meghatározza az elvárásokat a tagállami szankciók kapcsán. Az előírások meghatározzák azokat a közigazgatási intézkedéseket, amit tartalmaznia kell a tagállami szankciórendszernek. Lefektetik a bírságok felső határának minimális értékét, és szabályozzák a szankció kiszabásakor kötelezően értékelendő körülmények körét.

Együttműködés kibővítése

A változások megerősítik az uniós és a nemzet együttműködés kereteit, kiegészül az adóhatósággal és az EUROFISC hálózattal a hatóságok köre. ACER és nemzeti hatóságok együttműködése is több helyen átalakul. Ezek szerint lehetővé kell tenni a feladatok és hatáskörök átruházását a tagállamok és az ACER között.

A piacfelügyelet célja, hogy erősítse a hazai energiapiacok hatékony működését; biztosítsa, hogy a fogyasztók és egyéb piaci szereplők megbízhassanak a villamosenergia- és a gázpiacok integritásában. Továbbá, hogy a nagykereskedelmi energiapiacokon kialakuló árak a kereslet és a kínálat tisztességes és versenyen alapuló egymásra hatását tükrözzék, illetve hogy a piaci visszaélések révén ne lehessen haszonra szert tenni.

Címlapkép forrása: Portfolio