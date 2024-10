Kiakadtak a politikusok a Pepsi és a Coca-Cola zsugorítási gyakorlatán

Elizabeth Warren és Madeleine Dean amerikai szenátorok levélben fordultak több nagy élelmiszeripari vállalat vezetőjéhez, kifogásolva a zsugorflációt és az alacsony társasági adófizetést. A politikusok szerint ezek a gyakorlatok tisztességtelenek a fogyasztókkal szemben és hozzájárulnak az inflációhoz - számolt be a Bakery and Snacks szakportál

A zsugorflációnak nevezett jelenség, amikor a gyártók csökkentik a termékek méretét vagy mennyiségét, miközben az árat változatlanul hagyják vagy akár emelik, egyre elterjedtebb az élelmiszeriparban. A szenátorok levelükben konkrét példákat hoztak fel erre a PepsiCo, a General Mills és a Coca-Cola termékeivel kapcsolatban.

"Egy termék méretének zsugorítása annak érdekében, hogy a fogyasztókat az egységáron lenyúlják, nem innováció, hanem kizsákmányolás" - írták a törvényhozók Ramon Laguartának, a PepsiCo elnök-vezérigazgatójának.

A politikusok rámutattak, hogy miközben a vállalatok kevesebb terméket adnak ugyanazért az árért, adófizetési gyakorlatuk is kifogásolható. Az Institute for Taxation and Economic Policy adatai szerint 2018 és 2022 között például a Coca-Cola 13,4 milliárd dolláros nyeresége után mindössze 13,5%-os effektív adókulcsot fizetett, ami jóval alacsonyabb a 21%-os hivatalos társasági adókulcsnál.

Az amerikai családok kevesebbért többet fizetnek, miközben ugyanezek a vállalatok kevesebbet fizetnek adóban, mint amennyi az igazságos részük

- fogalmaztak a szenátorok.

A zsugorflációnak hosszú története van, különösen magas inflációs időszakokban vált gyakoribbá. A közelmúltban a világjárvány okozta ellátási lánc zavarok és költségnövekedések újabb hullámot indítottak el. A gyártók azzal érvelnek, hogy ez szükséges stratégia a túléléshez és a haszonkulcsok fenntartásához.

A szenátorok további információkat kértek a vállalatoktól a zsugorítási gyakorlatról és az adókötelezettségekről. Azt is megkérdezték, hogy a vezetők "kapnak-e bónuszokat vagy más ösztönzőket a magas inflációs időszakokban".

Mivel a fogyasztók továbbra is magasabb árakkal szembesülnek kisebb termékekért cserébe, várhatóan fokozódni fog a vita a politikai döntéshozók és a vállalatok között. A márkák számára kulcsfontosságú lesz az egyensúly megteremtése a nyereségesség és a fogyasztói megítélés között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images