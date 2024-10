Rafael Nadal visszavonul

A 38 éves klasszis csütörtökön a közösségi médiában közölte, a novemberi Davis Kupa-döntőt követően felhagy a profi sporttal.

Az elmúlt két év különösképpen nehéz volt, egyszerűen már nem tudok játszani a nélkül, hogy valami hátráltatna

- fogalmazott búcsúvideójáben a mallorcai sztár.

A salakkirály Nadal karrierje során 92 ATP-tornán diadalmaskodott, rekordot jelentő 14 alkalommal nyert a Roland Garroson, legutóbb éppen Párizsban játszott az olimpián és - miután az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztatta - nagy riválisa, a 24-szeres GS-győztes Novak Djokovicstól kapott ki.

Mil gracias a todos Many thanks to allMerci beaucoup à tousGrazie mille à tutti谢谢大家شكرا لكم جميعا תודה לכולכםObrigado a todosVielen Dank euch allenTack allaХвала свимаGràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi