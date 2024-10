Az USA szerint meg kell oldani a szegény országok finanszírozási problémáit

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma új megoldásokat sürget a fejlődő országok likviditási problémáinak kezelésére, miközben kritikával illeti Kína gazdaságpolitikáját. A tárca vezető gazdasági diplomatája szerint innovatív megközelítésre van szükség a nemzetközi pénzügyi intézmények részéről az adósságválságok megelőzése érdekében.

Jay Shambaugh, a pénzügyminisztérium nemzetközi pénzügyekért felelős államtitkára pénteken felszólította a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) és a multilaterális fejlesztési bankokat, hogy dolgozzanak ki új módszereket az alacsony és közepes jövedelmű országok rövid távú likviditási támogatására. Az Atlantic Council rendezvényén elhangzott beszédében Shambaugh hangsúlyozta, hogy a pénzügyminisztérium együttműködik ezekkel az intézményekkel a megfelelő megoldások megtalálása érdekében.

Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy az IMF és a Világbank a hónap végi éves találkozójukon előrelépést tud elérni olyan új mechanizmusok és programtervezési változtatások kidolgozásában, amelyek megfelelnek az átmeneti sokkokkal küzdő országok igényeinek.

"Ha egy ország elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, és hajlandó együttműködni az IMF-fel és a multilaterális fejlesztési bankokkal, hogy a jelentős reformintézkedések mellett jelentős finanszírozást szabadítson fel, akkor szükség van egy kétoldalú, többoldalú és magánszektorbeli forrásokból származó finanszírozási csomagra, amely úgy hidalja át likviditási szükségleteit, hogy az támogassa a hosszú távon fenntartható fejlődését" - fogalmazott Shambaugh.

Az államtitkár szerint a terv megvalósítása "kemény munkát és innovációt igényel" a nemzetközi pénzügyi intézményektől. Kiemelte, hogy a hitelezési és reformprogramokat úgy kell megtervezni, hogy az átmeneti költségvetési kiigazítások ne okozzanak tartós károkat a fontos beruházások - például az infrastrukturális fejlesztések - csökkentése miatt.

Shambaugh beszédében kitért a kínai gazdaságpolitika kritikájára is. Bírálta Peking közelmúltbeli lépéseit, amelyekkel több támogatást irányít a feldolgozóipari beruházásokba, annak ellenére, hogy az ország már most is a világ feldolgozott termékeinek egyharmadát állítja elő.

Az államtitkár szerint ez a stratégia más országokba irányuló exportkiáramlást okozna, és a belföldi kereslet hiányában valószínűleg nem lesz sikeres.

"Azzal, hogy Kína amúgy is túlsúlyos szerepe ellenére nem piaci eszközökkel és támogatásokkal a gyártásra összpontosít, ez azt jelenti, hogy Kína lezárja azt a fejlődési utat, amely sok más ország számára tipikusan az alacsony költségű gyártást tekintette fejlődésének következő lépcsőfokaként" - mutatott rá Shambaugh. Hozzátette, hogy a megtakarítások bizonyos ágazatokba irányításával nő a túlkapacitás és a más országokba való átgyűrűzés valószínűsége.

