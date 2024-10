Magyarország az élmezőnyben van a negatív áramárak szempontjából

Az árvolatilitás stabilan magas a régió nagykereskedelmi villamosenergia-piacain; a negatív árak velünk maradnak, és nem lokális jelenségekről van szó. A rugalmasságnak már a nagykereskedelmi piacon is komoly értéke van, és a rugalmasságot piaci szemlélettel tovább lehet ösztönözni, amit az árjelzések is elősegítenek. Fogyasztóként is érdemes látni, hogy az automatizált, közel valós idejű adatalapú kereskedelem már a jelen, és egy tudatos energiafogyasztó, illetve egy tudatos energiamenedzsment ebből már jelenleg is értéket tud teremteni - mondta el Kádár Márton Gábor, a HUPX értékesítési és üzletfejlesztési vezetője a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában.

A villamosenergia importrátában bizonyos időszakokban tavaly nagy emelkedés látszott, és a megemelkedett értéktartomány 2024-ben is látható. Vannak olyan órák és napok, amikor a villamosenergia-fogyasztás fele importból jön, de ezzel párhuzamosan mostanában számos olyan óra is van, amikor exportál a magyar rendszer; és az elmúlt időszakban az export irány konzekvensen nőtt. Fontos kiemelni ugyanakkor azt is, hogy

az export-import ráta volatilitása is egyre jobban növekszik, mind a két irányban nagy kilengések tapasztalhatóak; ennek a hátterében részben a megújulók állnak

- mondta Kádár Márton Gábor a magyar villamosenergia-piac fundamentumait ismertetve. Ez az a környezet, amelyben a magyar áramtőzsde, a HUPX szegmensei igyekeznek megbízható árjelzéseket kialakítani és szolgáltatni - fűzte hozzá.

Az áramtőzsdei kereskedelem kitartóan növekszik, és a 2022-es energiaválság után is egyértelmű trend volt, hogy az indexált kereskedés elterjedtsége növekszik. 2024-ben egy némileg váratlan mértékű emelkedés is megjelent a másnapi piaci kereskedelemben - fogalmazott a HUPX értékesítési és üzletfejlesztési vezetője, akinek elmondása szerint 10-15%-os növekedést várnak éves szintén. Ez keresleti oldalról érkezik, láthatóan több keresleti ajánlat érkezik be a rendszerbe.

Már tavaly is érdekes és fontos eltolódás volt ugyanakkor látható az áramkereskedelemben, amelynek eredményeképpen a napon belüli időtáv szerepe nagyon felértékelődött, elsősorban a megújulók hatására. Mostanra 8-9 terawattórára (TWh) emelkedett az a mennyiség, amit napon belül csak a portfólióoptimalizáció céljából kereskednek a szereplők, ami 20%-os növekedést jelent.

Ez azt jelenti, hogy a 40-50 TWh-s magyar piacnak lényegében a 20%-át kitevő mennyiség már napon belül kerül lekereskedésre.

E jelenség legfontosabb oka az automatizálódó kereskedelem. Ez nem csupán arról szól, hogy algoritmikus kereskedők fizikai eszközök nélkül arbitrázslehetőséget keresnek Európában. Ez már nem erről szól, hanem arról, hogy már a fizikai eszközökkel rendelkező szereplők is egyre inkább elmozdulnak az automatizáció felé, és a napon belüli portfólióioptimalizációra szoftvereket alkalmaznak. Ennek az az oka, hogy egyszerűen túl sok az adat, amit már nem lehet manuálisan kezelni.

A nyári árvolatilitással kapcsolatban Kádár Márton Gábor rámutatott: az, hogy a július első két hetében tapasztalt hőhullám alatt az esti időszakok nagyon magas órás árakat hoztak, nem egy lokális jelenség. A balkáni, délkelet-európai régió ilyen tekintetben együtt mozog, és az ilyen helyzetekben, amikor nincs sok vízenergia-termelés a Balkánon, a fogyasztás sokk alatt van, az offshore szélerőművekből pedig éppen nem ér el idáig nagy mennyiségű energia (részben a határkeresztező szűk keresztmetszetek miatt), akkor a régió elszakad a nyugat- és közép-európai régió áraitól, és együtt egy nagyon magas árat mutat bizonyos órákban. A magyar piac a negatív árak tekintetében is elöl jár, európai szinten a top 5-6 ország között van a negatív áras órák száma szempontjából. Amennyiben valamilyen jelentősebb fundamentális működésbeli változás nem következkezik be, akkor ez a jelenség velünk fog maradni egy ideig - vázolta. Erről a Portfolio a minap átfogó elemzésben is írt.

A napon belüli piacon júniusban egy nagyobb fellendülés következett be, miután a HUPX egy megemelt performanciát vezetett be a kereskedési rendszerében. Jelenleg a piac napi szinten 200-300 ezer ajánlatot kezel, és a nyári időszakban a volumen is stabilizálódott. Lényeges tényező, hogy a napon belüli időtávon a határkeresztező kapacitások még nagyobb korlátozó hatást fejtenek ki, hiszen az intraday (ID) kereskedelem is ugyanazt a határkeresztező kapacitást használná, mint amit a másnapi piac (DAM) már elhasznált. Az automatizálódó kereskedéssel, stabilan magas ajánlati számokkal azonban a magyar piacon szereplők tudták stabilizálni a volumeneket. Több környező országban, például Ausztriában, Szlovéniában, Szlovákiában láthatóan a nyári időszakban, éppen akkor, amikor a legnagyobb igény lett volna rá, akkor csökkentek a volumenek, mert a határkeresztező kapacitások annyira beszűkültek. A magyar piac ilyen szempontból egy stabil és vezető volumennel rendelkezik.

Szintén lényeges fejlemény, ami az automatizálás nélkül nem valósulhatott volna meg, az utolsó órák jelentőségének felértékelődése a napon belüli piaci kereskedés szempontjából. Az utolsó három órában kerül lekereskedésre a valós időt megelőzően a volumenek fele, ami komoly jelzés arra, hogy a nap által dominált energiamix miatt valójában csak az utolsó órákban derülnek ki a pozíciók, és ezért ekkor lehet optimalizálni a portfóliókat. Ennek hatása az is, hogy szerettünk volna egyfajta árjelzést is adni ehhez, mivel, míg a DAM egyszerű árait könnyű használni, addig a napon belüli piacon viszont eddig mindig kérdés volt, hogy milyen árindexet használjunk. Erre válaszul vezette be tehát júniusban a HUPX az ID3 indexet, amely negyedórás árjelzést ad az utolsó három óra kereskedési aktivitásai alapján - rögzítette.

A rugalmasságnak már a nagykereskedelmi piacon is komoly értéke van, ami a szereplőket ilyen jellegű részvételre ösztönözheti.

A 2024 áprilisi kaliforniai adatokon már az látszik, hogy a napenergia-termelést szépen kisimították és megjelent az akkumulátoros energiaátorolók szerepe az esti órákban.

Vagyis pontosan azokban az órákban, amikor a nyári időszakban itthon és a régióban rendkívüli módon elszaladnak az árak, Kaliforniában az akkumulátorok már képesek segíteni a rendszeren forrásoldalon. A HUPX által idén tavasszal a témában végzett, még nem publikált pilot elemzés azt mutattta ki, hogy 1 MWh kapacitású tárolói egység, csak a HUPX piacait használva optimalizációra, bizonyos napokon egyetlen ciklussal 200-300 eurós bevételt képes hozni. Az elemzés a 2023 első negyedévétől 2024 első negyedévéig terjedő időszakra vonatkozóan készült, vagyis a növekvő árvolatilitást hozó idei nyár adataira nem terjedt ki.

A HUPX-nél jelenleg számos fejlesztés van folyamatban - jelezte a vezető. Az egyik legfontosabb fejlesztés, hogy míg jelenleg a másnapi piacon az órás ár számít az árjelzésnek, vagyis minden órára vonatkozóan van egyetlen áradat, addig ez 2025 második negyedévétől negyedórásra fog változni összehangoltan, az EU összes piacán egyszerre, az uniós előírásnak megfelelően.

Tehát sokkal részletezettebb árjelzések jönnek létre már a másnapi időtávon is, és ehhez jól tud majd illeszkedni a napon belüli piac már jelenleg is negyedórás alapú kereskedése.

A társaság az ajánlati lehetőségeit is fejlesztette. Júniustól elérhető egy tárolói aukciós ajánlati blokktípus, amely képes kezelni a tároló mindkét oldali szerepét; ez még használatra vár a piaci szereplők részéről. Emellett a napon belüli piacon a HUPX folyamatosan növeli a kereskedési rendszer teljesítményét, hogy az automatizálódó kereskedés stabilan tudjon működni. Dolgoznak a tőzsde árjelző szerepének fejlesztésén is, amely az ilyen volatilis időszakokban különösen lényeges funkció. Ennek egyik eleme volt a HUPX ID3 index elindítása, és 2024 végéig elindítják a tesztüzemet egy új, a tőzsdei adatok, referenciaárak megosztására alkalmas platform esetén is.

Címlapkép forrása: Portfolio