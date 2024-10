Súlyos hatásai vannak a rugalmasság hiányának az árampiacra

A beépített naperőmű-kapacitás növekedésével és a napos termelés fogyasztáson belüli arányának növekedésével párhuzamosan csökkent Magyarország importaránya a villamosenergia-ellátásban. Azonban az az áram, amit importálunk, folyamatosan drágul, ráadásul gyakorlatilag a legdrágább időszakban vásárolunk, és amikor exportálunk, az ár nem éri el az éves zsinórár 30%-át sem. Az idei év első kilenc hónapját tekintve, a hazai teljes rendszerterhelést beárazva és a német piaccal összevetve megállapítható, hogy csak a tiszta árkülönbözetből 28%-os hátrányt szed össze a magyar piac. Ha ehhez még hozzáadjuk a magyar ipari fogyasztókra kivetett KÁT-felárat is, akkor az látszik, hogy közel 50%-kal drágábban vásárol egy magyar ipari fogyasztó egy ilyen fogyasztási görbét, mint egy német - mondta Szatmári Gábor, a Montel Csoport közép- és kelet-európai piaci szakértője, kelet-európai értékesítési régióvezetője a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában.

2020-tól kezdve ötévente lényegében megduplázódnak a szél- és naperőművi beépített teljesítőképességek Európa-szerte. Ennek az útnak tehát, amelynek a konfliktusait jelenleg érezzük, még csak az elején tartunk. Ami még fontos, hogy bár mindeközben a tárolói kapacitásokról rengeteg szó esik, de ezek egyelőre még nem tudták lekövetni a megújuló beépített kapacitás növekedését. A hazai teljes beépített PV-kapacitás valamivel kevesebb mint felének - sem a lakossági (HMKE), sem az ipari fogyasztók saját célra termelő naperőműveinek (SCTE) - a termelése jelenleg nem mérhető. Ez további fontos probléma a kiegyenlítő energia, illetve a kereskedők szempontjából, mert amíg nem tudjuk pontosan, hogy egy bizonyos fogyasztó mennyit fogyasztana, ha nem lenne saját termelése, addig a kiegyenlítő energia igényt nem lehet pontosan előre jelezni - fogalmazott Szatmári Gábor.

A nagyságrendileg 3,8 GW beépített kapacitású ipari méretű naperőművek állományának több mint 70%-át a KÁT-os (kötelező átvételi támogatási rendszerben termelő) erőművek -

ők azok, akik akkor is termelnek, amikor nem kellene.

Hogyan alakul a megtérülése ezeknek a beépített kapacitásoknak Magyarországon? Mi azt látjuk, hogy a 2022-es évet leszámítva, amely ilyen szempontból is kiugró időszak volt, gyakorlatilag folyamatosan csökken az átlagos zsinórárhoz képesti felára a napos termelés profilgörbéje. Ez 2024-ben a Montel elemzői szerint nem fogja elérni a 70%-ot. 2025-ben minimális javulás várható e téren, köszönhetően annak, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa több pontján átalakítani tervezik a támogatásokat annak érdekében, hogy a termelők a tényleges árjelzésekre reagáljanak.

Mindeközben a beépített szélerőmű kapacitások növekedése azért fontos, mert jól láthatóan ott ebben a régióban még stabilan 90 és 100% között alakul ennek a profilgörbének az ára, hogyha az éves átlaghoz viszonyítjuk. E tekintetben Nyugat- és Kelet-Európában nagyon hasonló trendeket látunk

szögezte le.

A beépített napos kapacitás növekedésével és a napos termelés fogyasztáson belüli részarányának növekedésével párhuzamosan csökkent Magyarország importaránya a villamosenergia-ellátásban, durván 30%-ról 21% környékére. Azonban az az áram, amit importálunk, folyamatosan drágul, ráadásul gyakorlatilag a legdrágább időszakban vásárolunk, és amit pedig exportálunk, az pedig nem éri el az éves zsinórnak a 30%-át sem. Vagyis 100 EUR/MWh éves átlagárral számolva könnyen kiszámolható, hogy amikor exportálunk, akkor azt átlagosan 30 eurós ár mellett tesszük.

Az idei év első kilenc hónapját tekintve, a hazai teljes rendszerterhelést beárazva és a német piaccal összevetve megállapítható, hogy csak a tiszta árkülönbözetből 28%-os hátrányt szed össze a magyar piac. Hallottuk, hogy Európa egyébként sem túl versenyképes a világ energiapiacán, de ehhez képest mi még hátrébb állunk tehát. Ha pedig ehhez még hozzáadjuk a magyar ipari fogyasztókra kivetett KÁT-felárat (akik a zöld átállás közvetve finanszírozzák; közvetlenül pedig szerintem a lakosság az infláción keresztül), akkor az látszik, hogy közel 50%-kal drágábban vásárol egy magyar ipari fogyasztó egy ilyen fogyasztási görbét, mint egy német.

2023-ban egész évben összesen 93 darab olyan óra volt, amikor 0 vagy negatív áramárak alakultak ki, idén október 8-áig viszont már több mint háromszorosára emelkedett (291) ez a szám.

Hogyha azt is megnézzük ezt a kérdést az egyik olyan napnak (május 12., 13 és 14 óra között) a példája alapján, amikor a legalacsonyabb árak alakultak ki idén, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol vannak ugyan negatív árak, de ennek szintje megáll -10 euró fölött. Ennek az a kulcsa, hogy egyrészt mennyire tud rugalmasan reagálni egy energiamix egy ilyen helyzetre, másrészt az, hogy hogy néznek ki a támogatói formák. Egyre több felől halljuk, hogy a fogyasztók a jövő évben alacsonyabb saját fogyasztással számolnak, és nem technológiai változás, hanem gazdasági lassulás miatt. Ha ez megvalósul, akkor a negatív árú órákkal egyre több probléma lehet.

A rugalmatlan termelési mix eredménye az akár negatív árú export mellett az extrém volatilitás is. Az egyik hatalmas fogyasztású nyári időszakban (július 6-11-) az esti órákban ez 1000 eurós árakat is eredményezett, de ennek ellenére negatív másnapi piaci árak is előfordultak. Közben a napon belüli piac 2600 eurós sávot jár be, a gázos erőműveknek 1000 MW-okat kell felterhelniük néhány óra alatt, hogy az esti csúcsokat ki tudják szolgálni, és ezzel együtt gyakorlatilag a kiegyenlítő ár el tud szállni 3600 EUR/MWh-ig is. Ha azonban van megfelelő árösztönző, tehát ha valaki többletesként megy bele a kiegyenlítő piacba, akkor ki kell fizetnie 800 eurót (/MWh). Ebben a pillanatban jól láthatóan reagál a piac, reagál a napon belüli piac, és gyakorlatilag másfél-két órán belül az 1000 MW-os rendszertöbblet el tud tűnni. Viszont fordított esetben, amikor a másnapi piaci ár ugyan -80 EUR/MWh, de a kiegyenlítő energia csak 1 euróval drágább ennél, akkor nem reagál senki, kivéve a paksi Atomerőművet.

Azt gondolom, ezekből egyértelmű, hogy a kiegyenlítő piaci ösztönzőkhöz is hozzá kell nyúlni, tehát a MAVIR módosítási javaslata érthető, mivel a rendszerirányító szándéka az egyensúly helyrebillentése, az extrém leszabályozási mennyiségek elkerülése. A hiányos rendszerállapotok esetén a felszabályozási és leszabályozási átlagárak elszakadnak a másnapi piaci áraktól, és a két szabályozási irány átlagárai között is nagyon nagy olló nyílik. Mivel a felszabályozási rendszerállapot esetén a kiegyenlítő energia díj sokkal drágább, mint leszabályozás esetén, ezért ilyenkor mindenki inkább többletes próbál lenni, és ennek következménye, hogy a negyedórák 70-80%-ban leszabályozás van.

Miközben a jelenlegi helyzet erősen piactorzító elemekkel, ársapkákkal terhelt, van egy olyan piaci fundamentum is, hogy mindig drágább egy gázos erőművet felterhelni, mint egy naperőművet leterhelni - tehát a le- és felirány szabályozása mindig különböző lesz. Ebből következően szerintem a MAVIR által javasolt szűkösségi felár valid pont, amelynek dinamikus de kiszámítható alkalmazása javíthat ezen a helyzeten, arra ösztönözve a szereplőket, hogy próbáljanak minél pontosabban menetrendezni. Jelenleg is a pontossággal van a kisebb probléma, de kívánatos az oldalválasztást is megpróbálni kivenni ebből. Azt a fajta rendszert viszont, ami megjelenik a módosításban, a nyugat-európai példák alapján túlbonyolítottnak tartja a szakértő, aki szerint a piac kialakítása tehát egyértelműen módosításra szorul, de kulcsfontosságú a résztvevők korai bevonása, és tanulni más piacok bevált gyakorlataiból.

Címlapkép forrása: Portfolio