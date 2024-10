Rendkívüli törvénymódosítással tehetnek keresztbe a románok a nagy magyar üzletnek

Ahogy arról néhány hete a Portfolio is beszámolt, román források szerint az MVM megállapodást kötött az E.ON Energie felvásárlásáról. A tervezett tranzakcióról akkor az a hír jelent meg, hogy a decemberi román választások után jöhet csak a hivatalos bejelentés róla, de ahogy arról a román sajtó már akkor is cikkezett, könnyen lehet, hogy az üzlet meghiúsul, mivel a románok mérlegelni kezdték annak potenciális veszélyeit, hogy a magyar kormány oroszokkal ápolt szoros viszonya miatt biztonsági okokból inkább meghiúsíthatják az üzletet. A Bursa.ro információi szerint egy friss törvényjavaslat alapján erre most minden esély meg is van, hiszen a románok rendkívüli intézkedések meghozatalával állnák útját az ellenséges felvásárlásoknak, melyek az utóbbi időben jelentős megnövekedtek az országban.