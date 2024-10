Nagy változások jöhetnek a KRESZ-ben: íme a kormány tervei

Ismertette a készülőben levő új KRESZ szabályait az Építési és Közlekedési Minisztérium a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet által felkért szakértőkkel együtt – számolt be a tervekről a Telex

A jelenleg formálódó elképzelések közt szerepel például, hogy a köznyelvben cipzárelvként ismert közlekedési helyzetben a megszűnő sávon érkező, és ott legelöl haladó autóst kötelező lenne beengednie az egyenesen haladó járműnek, akinek egyébként elsőbbsége van.

Erre egyébként külföldi példák is vannak, Szlovákiában például mindkét esetben kötelező előnyt adni a helyi szabályok szerint.

Az irányjelzéssel kapcsolatban is egyértelműbbé válhat a KRESZ: a terv szerint az irányjelzést az irányváltoztatás előtt legalább 2 másodperccel el kellene kezdeni, és annak végéig jelezni, a karral jelző kerékpárosokat és a rollereseket nem köteleznék a náluk jellemző karjelzés fenntartására. A többi járművezető mentesülne is a folyamatos indexelés alól azokban a helyzetekben, amikor ez az útviszonyok, például egy szűk körforgalom miatt nem biztonságos.

Szabad lesz a dudálás is,

a jövőben ugyanis pusztán figyelemfelhívási célból is lehetne dudálni, ahogy a fénykürt használata is bekerülne az autósok hétköznapi kommunikációs eszközei közé. A vészvillogót persze nem használhatnák arra a gépjárművel közlekedők, hogy nem műszaki hibás autójukkal, műszaki hibát tettetve tilosban parkoljanak.

Az egyeztetés alatt álló elképzelések közt szerepel az úgynevezett védelmi sáv fogalmának bevezetése is: az úttest szélén egy olyan 1 méter széles képzeletbeli területet határolnának le a kerékpárral, rollerrel vagy más, sérülékeny, nagyon lassan haladó járművel közlekedők, illetve a gyalogosok számára, amelyet az irányváltoztatás és elsőbbségadás szempontjából külön sávnak tekintenének.

Aki ezen az úttest jobb oldalán lévő láthatatlan sávon halad, annak az ide hajtó többi közlekedőtől érkezéskor elsőbbség járna, ugyanakkor neki kéne elsőbbséget adnia mások számára, amikor forgalmi vagy egyéb okból elhagyja a védelmi sávot. És persze fontos az is, hogy az itt haladók jellemzően alacsony sebességére a gyorsabb járművek vezetőinek tekintettel kéne lenniük.

Mindez áttéttelesen hatna a forgalmi sávok használatának általános szabályaira is. A KRESZ szerint jelenleg minden járművel közlekedőnek a saját sávja jobb szélére húzódva kell haladnia, a változtatás szerint ez a jövőben nem lenne kötelező, és a sáv közepére igazodva is közlekedhetnénk. A javaslatok között szerepel, hogy a taxisok csak akkor mehetnének szabadon a buszsávon, ha utasért mennek, vagy utast szállítanak.

A kerékpárosokkal kapcsolatban is vezetnek be újításokat: amennyiben a kerékpárost előzni szándékozó másik jármű 50 km/óra sebesség alatt halad, köteles lenne legalább 1 méter oldaltávolságot tartani, aki viszont ennél nagyobb sebességgel előzné meg őket, annak 1,5 méter oldaltávolságot kellene tartania. Emellett az előző vagy a biciklis mellett elhaladó járműnek le is kell lassítania.

A motorosokra vonatkozó biztonsági előírásokon is változtathatnak. Jelenleg csak a bukósisak előírt, és amikor a protektoros kesztyűk, nadrágok, kabátok és más életmentő ruhadarabok kérdését tárgyalják, a szakértők azt is mérlegelik, hogy az előírások kiterjesztésével ne okozzanak túlzott többletkiadást a motorosoknak.

Fontolgatják, hogy a jövőben a 14 év alatti gyereket az utazása közben felügyelő felnőtt legyen felelős azért, hogy bekötötte a biztonsági övét, illetve használ-e más, passzív biztonsági eszközt, például gyerekülést vagy ülésmagasítót. Ezt a kérdést az iskolabuszon szállított gyerekek esetében is vizsgálják. Továbbá a tervek szerint lakott területen kívül, menetrend szerinti buszon 3 évnél fiatalabb gyerekkel csak ülve lehetne utazni, a 6 évnél fiatalabb gyerekek pedig csak felnőtt felügyeletével buszozhatnának.

A hiányos közlekedési jártasságúak, például az iskolabuszról leszálló gyerekek biztonsága érdekében pontosan előírnák a busz kikerülésének szabályait, illetve a hanyatló vezetési képességű járművezetők védelmére vezetnék be. Utóbbiakkal kapcsolatban felvetődött az is, hogy az idősebb korosztály tagjai számára a tanulóvezetők T-betűjéhez hasonló, autóra ragasztható matricát terveznének, ám ez nem lenne kötelező.

A változtatási tervek szerint a jövőben csak olyan járművel lehetne felhajtani az autópályákra és autóutakra, amely képes folyamatosan, tehát akár meredek emelkedőn is legalább 70 km/óra sebességgel haladni. Ez jelentős eltérés a mostani szabályhoz képest, mert ebben sík úton 60 km/óra minimális haladási sebességet írnak elő.

Emellett az új KRESZ a várakozás szó helyett már a parkolás kifejezést fogja tartalmazni, ez gyakorlatban nem jelent változtatást, csak a köznyelvi formához alkalmazkodik a szabályzat.

Az új KRESZ-ben külön fejezetben tilthatják be például a driftelést, azaz a kontrollált erőcsúsztatást, amely gyakran előfordul az utakon.

A sebességhatárokon alapvetően nem változtatnának, így nincs napirenden az a városi legendaként terjedő ötlet sem, hogy az autópályákon 130-ról 150 km/órára emeljék a legnagyobb megengedett sebességet, ám a teherautok és buszok a mostani 70, illetve autópályán 80 helyett akár 90 km/órával is mehetnek majd. Bizonyos esetekben a mezőgazdasági gépek akár 50-nel vagy 60-nal közlekedhetnének.

A fenti változtatások egyelőre terv formájában léteznek, nem vehető biztosra, hogy pontosan ebben a formában kerülnek majd elfogadásra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio