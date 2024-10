Nagyot lassult a dél-koreai export és ez a világgazdaságnak is rossz

Lassul az export Dél-Koreában és ez nem csak Ázsiának fontos. Dél-Korea a világkereskedelembe az egyik legjobban integrált ország, amely ráadásul magas hozzáadott értékű termékeket exportál. Amikor itt problémák jelentkeznek, az előbb-utóbb a világ többi részére is elér.

Dél-Koreában az export növekedése lassult ebben a hónapban, főként az olajtermékek és mobiltelefonok iránti kereslet jelentős visszaesése miatt, annak ellenére, hogy a félvezető szállítmányok stabilak maradtak.

A friss adatok szerint az export 1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest október első 20 napjában. Ez jóval alacsonyabb a teljes szeptember hónapra jelentett 7,5%-os növekedéshez képest. A kiigazítatlan export 2,9%-kal csökkent, míg az összes import 10,1%-kal esett vissza, ami 1 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt eredményezett. Az olajtermékek szállítmányai 40%-kal csökkentek az előző évhez képest, míg a vezeték nélküli kommunikációs eszközöké 21,7%-kal esett vissza, ellensúlyozva a félvezető export 36,1%-os növekedéséből fakadó lendületet.

Dél-Koreában található a világ egyik legnagyobb olajfinomító központja, amelyet olyan vállalatok működtetnek, mint az SK Innovation, az S-Oil és a GS Caltex.

Bár az ország főként importra támaszkodik energiaellátása érdekében, a finomított termékek exportja is jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez, ami kiszolgáltatottá teszi a globális olajárak ingadozásaival szemben. Dél-Korea emellett a világ két legnagyobb memóriacsip-gyártójának otthona is. Idén, akárcsak Tajvan, a mesterséges intelligencia fejlesztése iránti globális kereslet előnyeit élvezi és fejlett félvezetőket exportál az Egyesült Államokba és más fejlett gazdaságokba.

A Koreai Központi Bank arra számít, hogy az ország gazdasága az idén várhatóan 2% körüli ütemben növekszik, ami gyorsabb a tavalyi évhez képest. Az erős külső kereslet lehetővé tette a jegybank számára, hogy az infláció és az adósság elleni küzdelemre összpontosítson egészen a korábbi hónap politikai fordulatáig.

Azonban a félvezetők havi exportjának növekedése Dél-Koreában hónapok óta lassul, míg a memóriacsip szállítmányok árának növekedése is mérséklődött szeptemberben. A Bank of Korea korábban az év elején azt jósolta, hogy a csipfellendülés 2025-ig is kitart.

Az amerikai elnökválasztás eredménye nagyon fontos Dél-Koreának

A dél-koreai vállalatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a globális ellátási láncok széles körében, különösen olyan iparágakban, mint a félvezetők, az autóipar és az akkumulátorok. Ugyanakkor nagy mértékben függ az energia és a nyersanyagok importjától, hogy összeszerelje a külföldre szánt termékeket. A kereskedelmi teljesítményüket valószínűleg befolyásolja majd az Egyesült Államok elnökválasztása is. A republikánus jelölt, Donald Trump nagyobb vámokat ígért Kínával szemben, míg ellenfele, Kamala Harris alelnök várhatóan a vállalati adók emelésére készül, ami csökkentheti a külföldről érkező vásárlásokat. Mind az Egyesült Államok, mind Kína jelentős exportpiacok Dél-Korea számára. "A kereskedelmi akadályok esetleges növekedése és az Egyesült Államok önellátási törekvései szintén csökkenthetik a koreai áruk iránti keresletet" – írták a Bank of America közgazdászai, Benson Wu és Ting Him Ho a múlt héten kiadott jelentésükben. "Ha a kínai kereslet lényegesen lassul a magasabb vámok miatt, ez kettős csapást mérhet Koreára."

