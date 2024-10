Putyinnak hálálkodott a téli gázellátásért a szerb elnök

Néhány napja még úgy tűnt, hogy elveszítette egyik legfontosabb európai szövetségesét, Aleksandar Vucic szerb elnököt Vlagyimir Putyin orosz elnök, ehhez képest a vasárnapi telefonbeszélgetés, ami 2,5 év után az első volt, Vucic szerint baráti hangulatban telt, és a szerb vezető hálálkodott Putyinnak az ország téli gázellátása miatt.

Amint megírtuk: Oroszországot elítélő és Ukrajnát támogató nyilatkozatot írt alá a minap Horvátországban Vucic, és az előzmények alapján úgy tűnt, hogy Putyin elveszítette egyik legfontosabb európai szövetségesét. A kettejük közötti viszony elhidegülésének egyik jele volt, hogy idén először Vucic még csak fel sem köszöntötte orosz hivatali partnerét a születésnapján, melyet orosz lapok kifogásoltak a napokban.

Ehhez képest tegnap, vasárnap, a két vezető Vucic tájékoztatása szerint baráti hangvételű beszélgetést folytatott annak apropójából, hogy 80 éve szabadították fel az orosz csapatok az országot a náci megszállás alól.

A két vezető utoljára 2022. május 29-én folytatott telefonbeszélgetést egymással, így a tegnapi esemény fontos fejlemény. A fejleményekről három forrásból is tudunk, mert egyrészt Vucic egy Instagram videóban számolt be róla, másrészt tartott egy szűkkörű sajtótájékoztatót, amelyről az orosz TASZSZ is beszámolt, illetve a Kreml is kiadott rövid tájékoztatást.

A TASZSZ tudósítása szerint Vucic úgy fogalmazott: "A beszélgetés nagyon hosszú volt - úgy beszélgettünk, mint akik régóta ismerik egymást, mint barátok. Arról is beszélgettünk, hogy kik a gyenge vezetők, és milyen vezetők lehetnek. Putyin kétszer is megismételt egy mondatot a beszélgetés során: ami jó Szerbiának, az jó Oroszországnak, ami jó a szerbeknek, az jó az oroszoknak" - mondta újságíróknak a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után. "Nem kell mindig egyformán gondolkodnunk. De Putyin jobban érti Szerbia helyzetét és helyzetét, mint bármely más orosz politikus. És ez minden, amit elmondhatok" – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés során "minden fontos kétoldalú kérdésről véleményt cseréltek, beleértve a gazdasági kérdéseket is". Szavai szerint megköszönte Oroszországnak, hogy a következő télen "elegendő mennyiségű gázzal" látja el országát.

A Reuters tudósítása szerint a gázellátási témában ezt mondta Vucic:

Különösen megköszöntem neki, hogy segített biztosítani Szerbia számára elegendő földgázmennyiséget Oroszországból erre a télre.

A hírügynökség megjegyezte: a két ország között jelenleg is érvényben van egy hároméves gázszállítási szerződés, amely 2025 márciusában jár le, és amely megállapodás kulcsfontosságú Szerbia energiaellátása szempontjából.

Arra is emlékeztet, hogy Szerbia történelmileg szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, ugyanakkor az Európai Unióhoz is szeretne csatlakozni. Ez a kettős orientáció gyakran okoz feszültséget az ország külpolitikájában. A NATO 1999-es koszovói háborúban végrehajtott bombázása óta Szerbia különösen óvatos a nyugati szövetséggel szemben.

A nyugati országok nyomást gyakorolnak a szerb kormányra, hogy csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz az ukrajnai invázió miatt.

Vučić azonban vasárnap megerősítette, hogy Szerbia nem tervezi megváltoztatni a szankciókat elutasító álláspontját.

A Kreml sajtószolgálata azt is jelezte a beszélgetés után: Vlagyimir Putyin orosz és Aleksandar Vučić szerb elnök megismételte, hogy Moszkva és Belgrád folytatja az együttműködés bővítését különböző területeken.

"Mindkét fél elégedettségét fejezte ki a kétoldalú kapcsolatok szintjével kapcsolatban, amelyek a közös szellemi, kulturális és történelmi értékekben, a múltról és a jelenről alkotott közös nézetekben gyökereznek. Az elnökök megismételték elkötelezettségüket a kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése mellett a különböző területeken" - közölték. A vezetők megállapodtak abban, hogy továbbra is fenntartják a személyes kapcsolattartást.

