Nácik és műkincsvadászok: ikonikus festmény kerül kalapács alá

A második világháborúban a náci németek által Franciaországból elhurcolt műkincsek elrablását dokumentáló Rose Valland ellenálló és az azokat felkutató „Monuments Men” (Műkincsvadászok) emléke előtt tiszteleg a Christie’s párizsi és New York-i árverése.

November 21-én Párizsban kalapács alá kerül egy egykor Philippe de Rotschild báró tulajdonában álló festmény, amit a nácik elraboltak 1940 végén. A műtárgyat Rose Valland titkos feljegyzéseinek köszönhetően sikerült megtalálni, aki a megszállás alatt Párizsban volt a nemzeti örökség megóvásáért felelős tisztségviselő.

A Portrait de femme a mi-corps (Félalakos női képmás), amelynek értékét 50 ezer és 80 ezer euró (hozzávetőlegesen 20-32 millió forint) közé becsülik, egyike azoknak a műtárgyaknak, amelyekről fekete-fehér fotó készült 1945 májusában. A festmény azáltal vált ikonikussá, hogy

megörökítették a pillanatot, ahogy a műkincsvadászok egyike tartja a kezében, amikor lemegy a bajorországi Neuschwanstein kastély lépcsőjén.

A kastélyban számos más elrabolt műkincset is őriztek. A műkincsvadászok az amerikai által a náci fosztogatók által elhurcolt műtárgyak felkutatására küldött szakértők voltak. Ezzel tisztelgünk Rose Valland és a műkincsvadászok munkája előtt - mondta az AFP francia hírügynökségnek Richard Aronowitz, a Christie’s londoni visszaszolgáltatási főosztályának vezetője.

A párizsi árverést követően december 10-én a Christie’s New York-i székhelyén mutatják be a The Art Front (A művészet frontja) címmel Rose Valland 1961-ben franciául megjelent jegyzeteinek első angol fordítását. Párizs német megszállása idején a nácik által elrabolt műkincseket a Jeu de Paume múzeumba hurcolták mielőtt Németországba küldték, amikor Rose Valland kihallgatta a németek beszélgetéseit és feljegyezte a Párizst elhagyó vonatok és teherautók célállomását.

Az így összegyűjtött információkat Jacques Jaujard-nak, a Nemzeti Múzeumok igazgatójának, az ellenállás tagjának továbbította. Rose Valland megismerkedett James J. Rorimer amerikai századossal, a műkincsvadász csoport egyik tagjával, a New York-i Metropolitain Művészeti Múzeum restaurátorával is. Rorimer és emberei számára Rose Valland értesülései tették lehetővé, hogy a számos raktárban és a Neuschwanstein kastélyban összegyűjtött elrabolt műkincsek nyomára bukkanjanak.

A The Art Front ihlette a Hollywoodban 1964-ben Burt Lancasterrel és Jeanne Moreau-val forgatott A vonat című filmet, amelyet ötven évvel később egy másik hollywoodi alkotás követett, Műkincsvadászok címmel, George Clooney rendezésében és főszereplésével.

Címlapkép forrása: Bettmann via Getty Images