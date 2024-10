Új funkcióval kaszálnak nagyot az online szerencsejátékosok

Még mindig a foci a legnépszerűbb sport az online sportfogadás piacán, ezen belül is a Bajnokok Ligája visz mindent - derült ki a Szerencsejáték Zrt. pénteki sajtóeseményén, ahol értékelték az elmúlt egy évet abból a szempontból is, hogy éppen tavaly ilyenkor indult el az új tippmixpro.hu. Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője elárult olyan részleteket is, hogy a korai kifizetéseknek köszönhetően sok játékos hatalmasakat kaszált, pár ezer forintból hoztak ki több millió forintos nyerőt.

Fogadási trendek

A spanyol és az angol liga a legnépszerűbb az online sportfogadók körében, de amikor Bajnokok Ligája hét van, akkor az mindent visz - tudtuk meg Horváth Zoltántól. Miután a legnagyobb fociklubok a legnépszerűbbek az emberek körében, ezért a fogadásban is ezek a legnépszerűbb csapatok.

Kedvező trend számunkra, hogy az egy mérkőzésre vonatkozó fogadási lehetőségek száma megnőtt

- jelezte Horváth Zoltán, aki olyan részleteket is megosztott a sajtóeseményen, hogy például egy Bajnokok Ligája mérkőzésre van 900 fogadási lehetőség. Itt megemlítette a különböző játékosokra vonatkozó fogadási lehetőségeket, hogy honnan lő kapura, szerelések száma, lapok száma. Így nem az alappiac a döntő, hogy végül ki nyer, hanem az egyedi fogadási lehetőségek hasítanak ki egyre nagyobb szeletet - mondta. Több fogadás jön be ezekre a kiegészítőnek gondolt lehetőségekre - ismerte el.

Kiemelte azt is, hogy új funkció élesedett szeptemberben a tippmixpro-n, az early cashout, ami az ügyfeleknek jó hír, de a társaságnak kicsit fáj, erre alkalmasnak kell lenni. Példaként említette azt az esetet, amikor egy csapat 2:0-ra vezet és ezt early cashout-tal kifizeti a társaság a játékost, de közben a végeredmény alapján nem nyert volna semmit az érintett. Ennek nyomán a lottócég visszafizetési arányszáma emelkedett, a tippmixpro-n már 90% felett van a visszafizetési arány, és erre jönnek még rá az adózási vonzatok, amit a cég visel.

A bevétel tekintetében tehát erős ez a termék, de jövedelmezőség tekintetében nem éppen, ott az 5-ös lottó visz mindent - árulta el. Hozott néhány példát jelentős nyereménykifizetésekre: volt, aki 4 ezer forintos fogadásra nyert 2 millió forintot, vagy 4700 forintra nyert 1,4 millió forintot. És ők az extra funkciók miatt váltak nyertessé, mert nem várják meg azt, hogy a mérkőzés befejeződjön. Értékelése szerint sikerült a tippmixpro-val nagyon jó és vonzó terméket létrehozniuk, van mögötte egy nagyon megbízható szolgáltató, sok új funkció élesedett ezért a Szerencsejáték Zrt rendszerében, ebben a tekintetben a magyar szolgáltató behozta a korábbi lemaradását.

A magyar csapatok közül a Fradi még mindig extra népszerűségnek örvend és van Szoboszlai Dominik hatás is a magyar sportfogadási piacon, de a magyar válogatott meccseit is túlfogadják a szurkolók.

Megosztotta azt is, hogy egy hónapban 100-140 ezer eseményt tudnak kínálni az élő fogadásoknak köszönhetően, a kínálat folyamatosan növekszik. Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője arról is beszélt, hogy az élő fogadás megveri a mérkőzés előtti fogadásokat, 60% már a részaránya.

A piacnyitás tapasztalatai

A 2023 januárjában hivatalosan elindult online sportfogadási piacnyitás is szóba került az eseményen. Azt tapasztaltuk, hogy a hazai szabályozó hatóság eldöntötte, milyen irányba megy el, vagyis kinyitják a sportfogadási piacot, melynek nyomán engedélyt lehet szerezni, de közben szigorított is az illegális szereplőkkel szemben, és minden eszközt használ is, ami az iparágra jellemző. Arra is kitért a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője, hogy van olyan ország, ahol még nem nyitották ki ezt a piaci szegmenst, minden ország más és más szabályozást alkalmaz, szerinte egységes uniós szabályozást várni nem realitás.

A nyitás miatt valósította meg 10 hónapon át tartó fejlesztését a Szerencsejáté Zrt., melynek hatására létrejött egy versenyképes, vonzó online sportfogadási felület, számos új funkcióval, amit a játékosok előszeretettel használnak is (ahogy fentebb be is mutattuk).

Horváth Zoltán szerint a saját tapasztalataik, és a tippmixpro.hu számai azt mutatják, hogy

jelentősen visszaeshetett az illegális szereplők jelenléte.

Vagyis a hatóság elérte céljait, vagyis hogy még inkább a legális szereplők felé terelje a játékosokat. Horváth Zoltán arról is beszámolt, hogy a legnagyobb külföldi szereplők szinte mindegyike elhagyta a magyar piacot, akik illegális formában voltak jelen, vagyis engedély nélkül működtek, csak az Unibet van még jelen. Arra is emlékeztetett viszont, hogy a francia lottótársaság felvásárolta az Unibetet, és az első döntése az volt, hogy nem fogad el új regisztrálókat Magyarországról a társaság. Ismertetése szerint ez megint nagy lehetőség és egyúttal felelősség is a Szerencsejáték Zrt. számára.

A csalódott fogadók számára vonzó alternatívaként jelenjen meg a társaságunk - ez a célunk

- hangoztatta, majd hozzátette: ezért folyamatos fejlesztésekben vannak.

Olyan érdekességről is beszámolt, hogy a virtuális sportokra való fogadás olyan napokon jelenik meg, amikor nincsenek hagyományos sportfogadási események. Így ez a két terület jól kiegészíti egymást.

A földi fogadás megújításán is dolgozunk, a tippmix fejlesztésén - jelezte az eseményen Horváth Zoltán.

A sportfogadás a tavalyi 980 milliárd forintos árbevételen belül 58%-ot képviselt. Idén ez az arányszám tovább nőtt, 64% felett volt már. A tippmixpro már megelőzte a tippmixet, már akkor, mikor elindult tavaly az új fejlesztéssel az online szegmens.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio