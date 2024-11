A múlt öröksége teheti tönkre Argentínát

Nehéz évek elé néz Javier Milei argentín elnök. Bár mindent megpróbál az argentin gazdaság helyrerázása érdekében, azonban a korábbi évek hibás kormányzati döntései akár végzetes csapást is mérhetnek rá és Argentínára is.

Argentína évek óta húzódó jogi vitái sok egykori befektetőjével most a végjátékhoz közelednek, és a tétként szereplő milliárd dolláros kártérítési összegek bonyolíthatják Javier Milei elnök próbálkozásait az ország gyengélkedő gazdaságának helyreállítására.

A korábbi argentin kormányok által hozott döntések – az államosításoktól a kötvényfizetések megváltoztatásáig – miatt indított perek jelenleg is az Egyesült Államok és Európa bíróságain zajlanak, a felperesek pedig egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Javier Milei kormányárra, hogy tárgyaljon.

„Sajnos Milei számára az elmúlt két évtizedben felgyülemlett ítéletek szökőárja most tör felszínre, és az összes nagyobb ügy végső döntései az ő négyéves ciklusára esnek”

– mondta Sebastián Maril, a Latam Advisors tanácsadó cég igazgatója.

Az argentin elnök kijelentette, hogy meg fogja fizetni az ország adósságait, de a háttérben a tisztviselők figyelmeztetnek: a kormány minden eszközzel harcolni fog azok csökkentéséért, hogy megóvja Argentína szűkös erőforrásait.

Maril becslése szerint az Argentína elleni peres ügyek kártérítési összegei kamatok nélkül elérhetik a 31 milliárd dollárt.

A kormányforrások azonban vitatják ezt az összeget, „nagyon spekulatívnak” nevezve azt, mivel több mint 12 milliárd dollárnyi követelést tartalmaz, amelyekről a bíróságok még nem döntöttek.

Milei kormánya nem akar az elődjei útjára lépni

Milei kormánya élesen bírálta azokat a baloldali peronista kormányokat, amelyek a vitatott politikai döntéseket hozták, és megfogadta, hogy helyreállítja Argentína megbízhatóságát, amely az ismétlődő államcsődök miatt csorbult. „A populista kormányok ‘kreatív’ megoldásai tragikus gazdasági következményeket hoztak és rontották országunk hitelességét” – írta Milei kabinetfőnöke, Guillermo Francos az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának döntése után az X-en. „Legnagyobb elkötelezettségünk az, hogy minden nap azon dolgozzunk, hogy újra komoly országnak tekintsenek minket a világ szemében.”

Csak néhány példa a függőben lévő ügyekből

A legnagyobb ítélet egy 16 milliárd dolláros kártérítés, amelyet egy New York-i bíróság tavaly ítélt meg az állami energiaóriás, az YPF egykori kisebbségi részvényeseinek, miután Argentína 2012-ben államosította a céget. Továbbá az Egyesült Királyság legfelsőbb bírósága elutasította Argentína fellebbezését egy 1,5 milliárd dolláros ítélet ellen, amely az ország GDP-számítási módszerének változásához kapcsolódik, ami csökkentette a növekedési alapú kötvények kifizetéseit. A kormánynak november 28-ig van ideje kifizetni a kötvénytulajdonosokat, különben végrehajtási eljárással kell szembenéznie.

Augusztusban egy amerikai bíróság elutasította az argentin kormány azon kérelmét, hogy semmisítsék meg a 340 millió dolláros választottbírósági ítéletet, amely az Aerolíneas Argentinas légitársaság 2008-as államosításához kapcsolódik. Egy másik amerikai bíróság kimondta, hogy Argentína 2001-es államcsődjéből kimaradt kötvénytulajdonosok a korábbi 417 millió dolláros ítélet háromnegyedét visszakaphatják, amerikai letétbe helyezett argentin alapok lefoglalásával.

Az ítéletek miatt újra csődközelben az ország?

A központi banknak alig van kemény valutája, és már most kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy miként fogja kifizetni a jövő évre esedékes több mint 14 milliárd dolláros adósságot. Jaime Reusche, a Moody’s Investors Services alelnöke és szenior hitelminősítője szerint az ítéletek fokozzák a nyomást Argentína korlátozott fizetési képességére – ez az egyik fő oka annak, hogy a Moody’s még nem emelte az ország hitelminősítését, Milei makrogazdasági javításai ellenére sem. „50-50 százalék az esélye annak, hogy az argentin kormány képes lesz teljesíteni kötelezettségeit a következő két-három évben” – mondta. „A kilátások annyira érzékenyek, hogy ha néhány változó megmozdul, előfordulhat, hogy újra kell tárgyalni az adósságfizetéseket, és ezek az ítéletek nagyon is valós kockázatot jelentenek.” Viszont a hosszadalmas pereskedés növelhetik a kamatterheket, míg a vagyonlefoglalási kísérletek erodálhatják a befektetői bizalmatt, aláásva Milei azon törekvését, hogy sürgősen szükséges külföldi befektetéseket vonzzon be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images