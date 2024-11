Már a munkáltatókat is érinti az amerikai választás

A politikusokon kívül a munkáltatók is komolyan készülnek az amerikai választásokra, mivel eközben érdemben növekedhetnek a munkahelyi konfliktusok is.

Az amerikai munkáltatók figyelemmel kísérik a munkavállalók közösségi média posztjait, irányelveket adnak ki az irodai politikai beszélgetésekhez, és udvariasságra kérik a dolgozókat, miközben felkészülnek a mai elnökválasztás előtti munkahelyi konfliktusok várható növekedésére.

Az üzleti vezetők attól tartanak, hogy a politikai feszültségek átszivároghatnak az irodákba a Kamala Harris alelnök és Donald Trump volt elnök közötti éles verseny miatt.

Egy Burson közvélemény-kutatás szerint a magánszektor munkáltatóinak több mint négyötöde aggódik amiatt, hogy a választások megzavarják munkahelyeiket. A Munkaügyi Menedzsment Társaság (Society for Human Resource Management) szerint a munkahelyi udvariatlanságról szóló jelentések az év során folyamatosan növekedtek, és a harmadik negyedévben minden idők legmagasabb szintjét érték el, ami napi 2,17 milliárd dollár termeléskiesést okozott a vállalatoknak.

Az emberi erőforrás vezetők aggodalmait az is fokozza, hogy a közvélemény-kutatások szerint a keddi választás a modern amerikai történelem egyik legszorosabb versenye lehet. A választási hivatalok figyelmeztettek, hogy a postai szavazatok magas száma miatt napokig is eltarthat, mire kiderül, ki nyert, ami tovább fokozhatja a feszültséget.

Ennek megelőzése érdekében egyes munkáltatók előzetes lépéseket tettek a politikai nézeteltérések munkahelyi kapcsolatokra gyakorolt káros hatásainak megelőzésére. Kate Duchene, az RGP tanácsadó cég vezérigazgatója egy e-mailben irányelveket küldött a dolgozóknak arról, hogyan „maradjanak tiszteletteljesek”, hogy elkerüljék a szerdai „szócsatákat”.

Egyes RGP-ügyfelek hét elején teljes céges értekezleteket tartottak, hogy emlékeztessék a dolgozókat: kerüljék a kampánytémák vitatását és a hírek miatti figyelemelterelődést. „Valószínűleg mindenki azt mondja, hogy van munka, amit el kell végezni” – tette hozzá Duchene.

Más cégek azzal készítik fel vezetőiket és csapatvezetőiket, hogy megtanítják őket a nehéz beszélgetések kezelésére – mondta Shyama Venkateswar, a Seramount sokszínűségi, egyenlőségi és befogadási tanácsadó cég szenior igazgatója.

Egyre több vállalat ad fizetett szabadidőt a dolgozóknak a szavazásra, és bátorítja őket, hogy már előre adják le voksaikat. A Time to Vote nevű pártfüggetlen koalíció felhívását, amely két óra fizetett szabadságot biztosít a szavazáshoz, 2 020 cég, köztük a Bank of America, a Deloitte, a Coca-Cola és a Visa is aláírta. 2020-ban 1 910 aláíró volt.

A vezetők azt remélik, hogy „a kedd nem lesz olyan feszült” azok számára, akik már korábban szavaztak – mondta Duchene. A kültéri ruházati márka, a Patagonia, amely régóta bezárja boltjait, raktárait és irodáit a választás napján, múlt kedden zárt be a „Korai Szavazás Napja” alkalmából.

A korábbi választások azt mutatják, hogy a politikai beszélgetések kezelésére irányuló munkáltatói törekvések során óvatos egyensúlyt kell tartani. 2020 után néhány cég, köztük a Coinbase és a Google, feldühítette a dolgozókat azzal, hogy betiltották a politikai témák munkahelyi megvitatását.

A Basecamp projektmenedzsment platform 2021-ben tiltotta be a politikai beszélgetéseket a vállalati kommunikációs csatornákon, és a dolgozók harmada felmondott emiatt. Annie Rosencrans, a HiBob HR szoftvergyártó cég emberi erőforrás és kultúra igazgatója elmondta, hogy a cég kutatásai szerint a lassuló munkaerőpiac miatt a dolgozók kevésbé valószínű, hogy felmondanának emiatt a választás miatt; 60 százalékuk azt mondta, hogy nem hagynák ott a munkahelyüket a cég politikai álláspontja miatt.

Egyes munkáltatók azt is fontolgatják, hogy lebeszélik a dolgozókat a közösségi média posztolásról a választás előtt – mondta a Littler Mendelson foglalkoztatási jogi cég –, miután a Hamasz október 7-i támadásairól szóló bejegyzések konfliktusokat, elbocsátásokat és diszkriminációs pereket eredményeztek. A vitatott posztok árthatnak a márkák hírnevének, és kártérítési és zaklatási kereseteknek tehetik ki a vállalatokat – tette hozzá a cég.

Az üzleti vezetők továbbra is aggódnak a dolgozókra, a csapatkapcsolatokra és a termelékenységre gyakorolt hatások miatt, különösen mivel a mai választás egy rendkívül zavaros kampányidőszak után következik. A megosztó retorika és az éles szakpolitikai ellentétek mellett az elmúlt hónapokban két merényletkísérlet is történt Trump ellen, és Joe Biden elnök bejelentette, hogy visszalép a versenytől. Ezek az események már a szavazatok összeszámlálása előtt is aggodalomra adtak okot a munkáltatók 44 százalékának – derül ki a Burson felméréséből. „Az egyetlen dolog, ami a javunkra szól, hogy az emberek már készen állnak arra, hogy ennek vége legyen” – mondta Duchene.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images